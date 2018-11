Sempre a decrescer

Estamos em época de discussão dos orçamentos do Estado e da Região para 2019. Neles serão vertidas as medidas que nos vão guiar no próximo ano, que é um ano eleitoral, como sabemos. E os governos são mais generosos em tempo de eleições. Os exemplos do passado são mais que muitos para o podermos afirmar. Veremos até onde vai a ‘benevolência’ governativa em relação ao cidadão-eleitor.

O que os orçamentos não têm previsto nem têm tratado até hoje, pelo menos com a assertividade necessária, são dos problemas que a evolução demográfica aporta.

Discute-se a sustentabilidade de diversos sectores, com a da Segurança Social à cabeça, mas não se observam medidas concretas e eficazes que esbatam a quebra de população nas próximas décadas, e que graves problemas vão criar. O aumento exponencial do número de idosos é um deles.

As estatísticas dizem que Madeira pode perder até 100 mil habitantes num futuro não muito distante.

Como recorda o economista João Abel de Freitas com “mezinhas” não se resolve nada. Não chega um cheque por bebé, dado pela autarquia. É necessário muito mais e, essencialmente, uma política estrutural que alavanque esta inevitabilidade, que abarque todas as áreas e que consiga estimular uma verdadeira política de incentivo à natalidade, que promova a família. O que existe não é nem de pouco nem de longe atractivo. É irrisório.

1 - O impacto demográfico está a ser tratado como deve de ser pelo poder político?

2 - Que medidas, a breve prazo, devem ser adoptadas para alterar o cenário demográfico traçado?

João Abel de Freitas, economista

1 - A evolução demográfica esperada vai provocar rupturas estruturais na sociedade portuguesa e, por conseguinte, na economia.

Um País que, num prazo alargado, pode – segundo projecções do INE - perder mais de 2,5 milhões de habitantes num contexto de pouco mais de 10 milhões de residentes, num cenário dito expectável, ou seja, não pessimista, ou a RAM perder 100 mil habitantes num cenário de igual cariz, configura, à partida, uma situação deveras preocupante.

Não é apenas a perda de população em causa. Mais graves são as alterações radicais na população activa e no envelhecimento. O poder político, entendido em sentido amplo, incluindo governos, autarquias e partidos não tem, até à data, estratégia, para atacar este problema.

E pior ainda, o problema demográfico não vem só. Chega acompanhado de mudanças radicais provocadas pela 4.ª revolução industrial, onde a qualificação de emprego é extremamente exigente.

Assim, falta tudo. O INE constatou a situação, mas o poder político desconhece, por falta do trabalho de casa, as causas.

2 - As soluções? Com mezinhas não se resolve nada. Por exemplo, algumas autarquias a oferecer “x” euros por filho. Nem irá também com simples “incentivos” à natalidade pois o principal apoio é a criação de emprego. A taxa de natalidade baixou há muito por mudança de mentalidade. Daí ter de se considerar o problema da (e/i)migração. Mas para isso é preciso desenvolvimento, elevada qualificação das pessoas (adaptação do ensino) para fazer o mesmo e até mais com menos pessoas, sob pena do País começar a recuar em termos de produção de riqueza. Mas, acima de tudo, a criação de uma estrutura permanente de análise e prospectiva é fundamental para se ir ao fundo das causas e elaborar propostas de solução desta questão.

Teófilo Cunha, presidente da AMRAM e da CM Santana

1 - Não, apenas vejo algumas medidas avulsas por alguns municípios da região para chamar a atenção deste problema, se não houver mais medidas de índole regional e ou nacional para inverter este problema será extremamente difícil ultrapassá-lo!!!

2 - Medidas de índole regional e ou nacional, de apoio a maternidade, como por exemplo, ampliar a licença de maternidade/paternidade para que uma mãe ou o casal possa beneficiar para estar junto do seu filho/a como acontece em outros países europeus, usufruindo de apoio monetário igual ao ordenado como se estivessem a trabalhar.

Apoio monetário efectivo e não simbólico por cada criança que nasça. A Câmara Municipal de Santana adoptou os 100€/mensais por 3 anos apenas como medida simbólica para chamar a atenção do Governo Regional/nacional que é preciso fazer algo para travar este problema, que no futuro próximo arrastará outros, como escolas a fechar, professores e auxiliares a ficarem desempregados, entre outros.