Semear 868.482 plantas na ilha

A ideia é preparar a Região para enfrentar intempéries, intervindo num total de 707,64 hectares em vários pontos da ilha. Destes, 338,20 hectares serão reflorestados com um total de 868.482.

Pensemos nos incêndios ou nas aluviões, os projectos submetidos ao Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira (PRODERAM2020) visam, explica fonte da Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais, minimizar eventuais consequências de desastres naturais ou de incêndios ateados por mão humana.

Ao mesmo tempo, devolver à terra o que a ela lhe pertence, como as árvores e plantas autóctones ou que promovam o bem-estar da floresta. E, claro, exterminar as espécies infestantes, invasoras, ou quaisquer outras que sirvam de combustível à propagação de fogos ou comprometam a infiltração dos solos.

Já este mês Abril, por exemplo, arranca o plano de controlo à vegetação exótica invasora no Perímetro Florestal do Paul da Serra, que pretende travar o crescimento da carqueja e da giesta. O objectivo, explica a secretaria tutelada por Susana Prada, é intervir numa área que se estende por 400 hectares, para devolver o “coberto vegetal característico desse habitat”, trabalhos que devem prolongar-se por dois anos. Adjudicada, está também uma intervenção no Montado do Pereiro e, já em execução, outras no Chão das Aboboreiras, no Pico do Prado e no Pico do Curral. Mas há mais projectos já em análise pela Unidade de Gestão do PRODERAM e outros candidaturas já submetidas. A reflorestação, recuperação paisagística, instalação de rede hídrica, armazenamento das águas da chuva ou de combate aos processos erosivos, são alguns exemplos.

O PRODERAM2020 é financiado pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER). Na Região, os projectos são formalizados pelo Instituto da Conservação das Florestas e da Natureza, sob tutela do Governo Regional, o investimento total destas 15 intervenções ultrapassa os sete milhões de euros.