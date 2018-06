Semana Regional das Artes a navegar a partir do dia 11

Depois dos últimos anos a crescer, a Semana Regional das Artes vai ser este ano mais curta, regressando aos sete dias e em linha com as comemorações dos 600 anos da Madeira e Porto Santo. As actividades são diversas e voltam a mobilizar milhares de alunos, desde o pré-escolar até ao ensino secundário, entre os dias 11 e 17 de Junho. O EscolArtes, a Exposição Regional das Artes, os Encontros de Modalidades Artísticas e o Festival da Canção Juvenil da Madeira são os eventos-chave deste cartaz que regressa para a 9.ª edição com o palco central no Funchal.

A Avenida Arriaga vai voltar a engalanar-se com as obras realizadas por alunos das escolas do 1.º ciclo da Região, sob a orientação e supervisão dos docentes de Expressão Plástica, no âmbito da Exposição Regional de Expressão Plástica, um projecto de intervenção pública em formato de instalação, este ano dedicada ao tema ‘Terra à Vista’. As escolas foram desafiadas a apresentar num painel a sua interpretação desta viagem de descoberta. Paralelamente, decorre o Concurso de Expressão e Educação Plástica sob o tema ‘Viagem no Tempo - As Minhas Incríveis Descobertas’ que vai premiar os melhores trabalhos apresentados a concurso por crianças do 1.º ciclo do ensino básico, pré-escolar e jardins-de-infância de todo o Portugal.

O Porto Santo volta a ser incluído na programação da Semana Regional das Artes. Este ano, de destacar a exposição ‘Corta & Cola’, que vai ficar patente ao público na Galeria da Assembleia Municipal e que é resultado dos workshops de expressão plástica ‘Corta & Cola’ realizados na ilha para professores, educadores de infância e alunos.

O EscolArtes é um dos maiores eventos desta semana dedica às expressões artísticas, um espectáculo multidisciplinar que tem levado ao Madeira Tecnopólo trabalhos criados em parceria entre várias escolas. As apresentações são na quinta e na sexta-feira, ficando os Encontros de Modalidades Artísticas para os restantes dias, sobretudo centradas no Auditório do Jardim Municipal. Normalmente as escolas dividem-se entre estes dois projectos e alternam. As que integram o EscolArtes não participam nos Encontros e vice-versa, dando assim oportunidade a todas de mostrarem os trabalhos realizados nos estabelecimentos de ensino.

Será também no palco do Jardim Municipal que vão desfilar os concorrentes do Festival da Canção Juvenil da Madeira - Voz d’Amanhã, que vai na sétima edição e cuja fase de selecção tem estado a decorrer ao longo dos últimos meses.

De recordar que a Semana Regional das Artes conta também com convidados, entre eles grupos do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira e da Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia, esta responsável pela produção do evento.

A Semana Regional das Artes integra o cartaz oficial do Festival do Atlântico, promovido pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura. No ano passado mobilizou cerca de quatro mil alunos e ofereceu mais de meia centena de actuações.