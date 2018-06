Semana Acesso Cultura também com a Madeira

Começa na segunda-feira a quinta edição da Semana Acesso Cultura, a decorrer em vários pontos do país até ao dia 24. A programação inclui uma série de iniciativas, merecendo particular atenção a entrega dos Prémios Acesso Cultura 2018, a que concorre o Teatro Viriato com o Dançando com a Diferença/Viseu, e a apresentação do relatório das jornadas ‘Além do Físico: Barreiras à Participação Cultural’, promovido com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian e a contar com a presença da Madeira. A Região abraça a iniciativa de várias formas, incluindo com a realização do debate ‘Acessibilidade: o que impede as boas práticas’.

O relatório surgiu na sequência de uma proposta feita há cerca de dois anos pela organização Acesso Cultura à Fundação Calouste Gulbenkian para a realização a nível nacional de jornadas de reflexão sobre o que constitui barreira à participação cultural, que vai para além da questão física, das rampas de acesso e casas de banho adaptadas. Há mais consciência sobre a existência de barreiras físicas, mas além de a legislação não estar a ser aplicada, diz a Acesso Cultura, há falta de reflexão sobre o tema. “Num sector que se habituou a pensar e a afirmar que em Portugal não existe interesse pela cultura ou que os portugueses são pouco cultos, era urgente que os agentes culturais passassem a ter uma visão mais holística do que constitui ‘acesso’ e tivessem consciência das barreiras – físicas, sociais e intelectuais – que muitas vezes são eles próprios a criar no acesso à cultura”, podemos ler na nota de divulgação.

A Fundação apoiou e em 2017 as jornadas decorreram em 21 comunidades intermunicipais e nas duas regiões autónomas, tendo na altura sido realizados inquéritos e fichas de avaliação que se juntaram ao debate e a entrevistas. O resultado está espelhado no relatório que contou com a participação de Henrique Amoedo, director do Dançando com a Diferença, a ser apresentado na segunda-feira, às 18 horas na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

Henrique Amoedo está ainda empenhado nesta semana através do novo grupo que criou em Viseu. A candidatura é do Teatro Viriato, Conselho Local de Acção Social de Viseu e Grupo Dançando com a Diferença: Projecto Grupo Dançando com a Diferença/Viseu, que está nomeado para os prémios deste ano, juntamente com outros 23 concorrentes. A candidatura refere-se a todo o trabalho, desde o primeiro contacto entre o Teatro e o Dançando com a Diferença e o que mudou nas práticas da instituição até à criação em 2017 do novo grupo. A cerimónia está marcada para quarta-feira, pelas 18h30, Casa Fernando Pessoa, em Lisboa.

No Funchal, a Semana Acesso Cultura passa por dois eventos. Na terça-feira realiza-se o debate ‘Acessibilidade: o que impede as boas práticas’ em simultâneo em seis cidades portuguesas, incluindo de Lisboa e Porto, às 18h30. Por cá o evento realiza-se no Museu de História Natural, com a arquitecta Carolina Sumares, com a designer Filipe Gomes, com a escultora Manuela Aranha, com a professora Noélia Ferreira e ainda com Graça Faria, da Educação Especial, no papel de moderadora. A iniciativa é de participação livre.

A par do debate, a Região junta-se à iniciativa Portas Abertas, que também marca esta semana a nível nacional. Várias entidades culturais abrem os bastidores para mostrar quem lá trabalha e o que faz. Na Madeira aderiu o Palácio de São Lourenço. Na quinta-feira, pelas 14h30, vai poder conhecer de perto a preparação de actos oficiais ou eventos culturais no Palácio, os funcionários e terá ainda direito a uma visita ao andar nobre. Marcações através do número de telefone 291202532.

A Semana Acesso Cultura vai na quinta edição, pretende promover a reflexão em torno do que é o acesso e criar maior consciência em relação à missão e objectivos desta organização.