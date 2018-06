Semáforos avariados ‘entopem’ trânsito

O cruzamento existente entre a Rua das Maravilhas e o Caminho de Santo António amanheceu, no domingo, com os semáforos avariados. Um carro colidiu contra o semáforo e respectiva caixa de electricidade, avariando os mesmos.

Uma vez que este é um cruzamento bastante movimentado, há relatos de que a chegada ao Funchal, através destes acessos, tem sido caótica, com longas filas de trânsito a se formares. No fundo, tem sido necessário algum respeito e a cedência de passagem entre os condutores, o que nem sempre é fácil.

Contactado pelo DIÁRIO, o gabinete da Presidência da Câmara Municipal do Funchal afirma que o assunto já se encontra a ser tratado, nomeadamente com a seguradora e com a Polícia de Segurança Pública.

Contudo, a avaliação aos danos já foi feita, bem como aos materiais que são necessários para retomar o normal funcionamento dos semáforos. “O material que existia era muito antigo e já não se fabricam peças para o substituir. Teremos que aguardar pela chegada do novo material para que se possa proceder à reparação dos semáforos”, assegura a autarquia.

Assim, prevê-se que a circulação nesta zona possa continuar a fazer-se de forma mais complicada, principalmente em horas de maior afluência: ao início da manhã e final da tarde.