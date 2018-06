Sem o melhor do Mundo seria “mais difícil”

Adrien admitiu ontem que seria “mais difícil” à selecção ir longe no Mundial’2018 sem o contributo do capitão Cristiano Ronaldo, autor de três golos na estreia, frente à Espanha. “Era mais difícil, como óbvio. Prefiro tê-lo [na minha equipa], do que do outro lado. Mas não é o caso. Ele está connosco e muito bem e espero que continue”, assumiu, em Kratovo, onde a equipa das ‘quinas’ prepara o embate com Marrocos, na quarta-feira, em Moscovo.

O capitão da selecção lusa foi decisivo na estreia no Mundial, com um ‘hat-trick’ no empate 3-3 com a Espanha, a abertura do Grupo B, no qual o Irão, orientado por Carlos Queiroz, venceu a selecção marroquina, por 1-0. Em conferência de imprensa, Adrien integrou o lote dos defensores de que Cristiano Ronaldo é o melhor futebolista de todos os tempos. “É a nossa opinião e todas as pessoas vêem o que é notório. É um exemplo do que é para nós diariamente, não só nos jogos, nos golos que faz, no comportamento que tem e na liderança como nosso capitão. Para mim, é motivo de grande orgulho poder partilhar o balneário com ele. Como é óbvio é o melhor do mundo”, justificou.

Questionado sobre se o madeirense é mais líder na selecção de Portugal do que Messi na da Argentina, o médio entende que “não há comparações possíveis”.

“Para nós só existe um líder que está connosco e com o que estamos preocupados. Com que ele faça o seu melhor, como tem vindo a fazer, e esperamos que nos possa ajudar como tem vindo a fazer”, completou. O médio dos ingleses do Leicester explicou que, após o empate frente a Espanha, Ronaldo não falou “dos seus êxitos, pois quer é que a equipa ganhe”: “Entrou no balneário e cumprimentou toda a gente pelo grande trabalho feito nesse jogo. E nós cumprimentámo-lo, como é óbvio, por mais três golos”. “Foi mais uma grande ajuda que nos deu. A equipa também trabalhou para ele. Isso é que mais importante, Portugal seguir com esta união para os próximos jogos”, concluiu.

Atenção a Marrocos!

Adrien advertiu para as “dificuldades” que a selecção de Marrocos vai colocar a Portugal, na quarta-feira, no segundo jogo do Grupo B, no qual não identificou adversários fáceis. Adrien recusou que Portugal esteja perto de assegurar a passagem aos oitavos-de-final. “De todo! Até porque não interessa o nome das selecções. Neste momento já percebemos que não há jogos fáceis. Vimos nos outros grupos que os favoritos tiveram muitas dificuldades em ultrapassar os seus adversários”, frisou.

Adrien assegurou que o conjunto das ‘quinas’ está ciente dos desafios que o aguardam e “focado” em preparar da melhor forma Marrocos. “Durante a sua fase de apuramento não sofreu nenhum golo e isso mostra a organização que tem e as dificuldades que iremos enfrentar”, realçou.