Sem horas para desculpas

Sem horários e sem limites de entradas diárias. É assim que os sócios do Ginásio 24/7 - Fitness Your Freedom coordenam a sua vida diária, na qual incluem uma rotina de exercício físico, que pode ser efectuada quer nas primeiras horas da manhã, após um dia de trabalho ou até mesmo nas altas horas da madrugada.

O conceito ‘24/7’ chegou à Madeira através de um casal madeirense amante do desporto, que na verdade está emigrado na Austrália e que tem um negócio deste género naquele país. Assim, foi importado um conceito adaptado ao público madeirense, onde o desejo era abranger o maior número de pessoas, principalmente “aquelas que estão ‘agarradas’ ao sofá e a uma cadeira de escritório e que não têm tempo para trabalhar o físico”, afirma o director Técnico do ginásio, Duarte Freitas.

O primeiro espaço aberto localiza-se na Achada, no Funchal. Este primeiro ‘embrião’ abriu portas, pela primeira vez, a 24 de Novembro de 2014. “O ginásio estava pronto três semanas antes desta data, mas decidimos fazer mais testes para aferirmos se estava tudo bem preparado e estudado”.

Com a forte adesão que este espaço obteve, foi hora de abrir uma nova área com este conceito, no centro do Funchal. Três anos depois, exactamente no mesmo dia e mesmo mês, a equipa abriu o segundo Ginásio 24/7 - Fitness Your Freedom, no centro comercial Anadia.

“Conseguimos perceber, ao longo de três anos, que o conceito ia ser duradouro, mas chegámos a um ponto em que tivemos de suspender novas inscrições na Achada, para não perdermos padrões de qualidade. Tínhamos atingido a capacidade máxima de utilizador por metro quadrado e precisávamos de um novo espaço”, explica Duarte Freitas.

Durante o dia, estes dois ginásios são idênticos aos que já conhecemos, porém, à noite as coisas mudam. O espaço continua aberto no horário nocturno, onde costumam exercitar os sócios mais autónomos, que já têm alguma capacidade de orientação do treino. “Durante a noite, a pessoa tem de ser autónoma, tem que dominar o treino. É por isso que nesse horário não é recomendável exceder a carga recomendada, sobretudo se a pessoa estiver sozinha”.

No ginásio da Achada, que possui 250 metros quadrados, estão registados 410 sócios activos, sendo que, no do Anadia, com cerca de 640 metros quadrados, já estão registados 300, porém, este último tem capacidade para “oito centenas de pessoas”, distribuídas pelas 24 horas.

A grande faixa etária que frequenta os ginásios 24/7 - Fitness Your Freedom é dos 25 aos 60 anos, facto que prova que “aquilo que se tenta incutir nas crianças e nos adolescentes só começa a ter resultados a partir da idade adulta, quando estes terminam o seu processo de formação académica”.

Existe uma equipa constituída por seis professores nestes ginásios, que dão aulas nos dois espaços e que têm a obrigação de criar um modelo de aula mensal que “vá ao encontro das nossas crenças e dos resultados que queremos que os nossos sócios atinjam”. Como tal, as aulas são sempre bem preenchidas e são todas “muito procuradas”. Em relação às modalidades, é possível frequentar, no ginásio do Anadia, as aulas de ‘Cross’, que promovem o aumento de força, resistência, coordenação e de agilidade, ‘Spump’, que aperfeiçoa os movimentos usados no treino de força, dando aos seus músculos novos estímulos, ‘Atack Hit’, aula coreografada de treino intervalado de média e alta intensidade, onde se conjugam exercícios aeróbicos com exercícios de força e estabilização articular, ‘Cycling’, que queima calorias, reduz a massa gorda, tonifica os glúteos e coxas, desenvolve a capacidade cardiorrespiratória, reduz colesterol elevado, pressão arterial alta, diabetes e previne a osteoporose, ‘Core Mobility’, que conjuga o trabalho específico da zona abdominal e o incremento do reforço das estruturas articulares, ‘Glúteos Core’, que consiste na tonificação localizada de glúteos, músculos posteriores das coxas e ‘Mobility’, aula de mobilidade que pretende reduzir as limitações articulares.

“Para termos bons resultados, não é preciso passarmos muitas horas no ginásio. Como vivemos numa sociedade em que o tempo escasseia, temos aulas de 30 minutos, em formato ‘express’ e são destinadas àqueles que querem gerir o seu tempo da melhor maneira”.