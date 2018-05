Sem Chaves para a Europa

O Marítimo deixou ontem, em Chaves, as possibilidades que ainda detinha para chegar ao 5º lugar que pode dar acesso à Liga Europa, ao sair goleado na deslocação a Trás-os-Montes. Mesmo que ainda dependesse do que o Rio Ave possa fazer esta noite em Paços de Ferreira.

Mas a derrota pesada em Chaves não espelha o que foi o jogo e acaba mesmo por ser um castigo demasiado pesado para os verde-rubros, em face do que ambas as equipas fizeram. As incidências do jogo, algumas decisões duvidosas de Artur Soares Dias, erros colectivos e individuais crassos explicam a derrota e os seus números.

De resto, apenas a vitória interessava ao Marítimo, que se apresentou em Chaves expressando a vontade de ganhar. Se calhar, por isso mesmo, acabou goleada, quiçá porque o ADN desta equipa não lhe dá a possibilidade de chegar a um campo, tomar a iniciativa de jogo, dominar, atacar e defender bem. Tudo isto junto não sabe o Marítimo fazer. Mas fica o registo de o querer fazer.

Contudo, retornando ao sistema (4x4x2), que levou a equipa à retoma das vitórias, mesmo que Rodrigo Pinho, regressado ao ‘onze’, seja mais um quinto médio, o Marítimo entrou forte no jogo, cerceando as movimentações dos flavienses e chegando mesmo ao golo, ao minuto 26, quando Bebeto, integrado no processo ofensivo, aproveitou um corte deficiente de Paulinho para a zona central da área flaviense.

O Chaves só assustava através de livres que foi conquistando, mas acabou por chegar ao empate depois de uma infantilidade de Fabricio, que, com a bola controlada sobre a linha lateral, quis jogar de tacão e colocou o esférico nos pés de um jogador da casa, dando origem ao lance que culminaria com o golo de Pedro Tiba, refira-se, de boa execução técnica.

Mesmo assim, o Marítimo não acusou o golo e o jogo ficou dividido, com Rodrigo Pinho a desperdiçar uma boa ocasião após assistência de Joel. Só que, já quando todos pensavam no intervalo, surge uma grande penalidade assinalada por Artur Soares Dias com o auxílio do VAR, mas já quando o relógio assinalava sete minutos para além dos 45 minutos, quando nada justificava, para além da lesão de Rodrigo Pinho, um prolongamento tão excessivo do jogo. Um livre apontado por Matheus Pereira resulta na grande penalidade, possivelmente por bola na mão de Zainadine, com Bressan a executar o castigo.

A segunda parte começa praticamente com o terceiro golo do Chaves, num lance individual de grande qualidade de Matheus Pereira, e tudo ficou mais difícil para o Marítimo. Daniel Ramos fez mudanças e a equipa melhorou a qualidade de jogo, reagiu bem e chegou mesmo ao golo, anulado pelo VAR por fora de jogo de Bebeto no início de uma jogada de bom recorte. Os verde-rubros já não tiveram capacidade para reagir, desequilibraram-se de forma excessiva e ainda foram penalizados por mais um golo, a castigar derrube de Bebeto na área de rigor.