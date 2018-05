Sem acordo, Ramos continuará a ser treinador

Daniel Ramos esteve pouco mais de 24 horas na Madeira, mas neste período não esteve com Carlos Pereira, pese embora, na quarta-feira, tenha estado em Santo António, numa breve visita àquele que (ainda) é o seu local de trabalho. E não aconteceu reunião porque, de acordo com o presidente do Marítimo, tal não lhe foi solicitado pelo treinador.

Daniel Ramos viajou ontem, ao final da tarde, para o Porto, depois de ter tratado de outros assuntos nesta sua breve visita ao Funchal. Já o presidente do Marítimo viaja esta manhã para Londres, integrado na comitiva do presidente da Câmara Municipal do Funchal que inicia uma visita oficial à capital do Reino Unido.

Neste contexto, o prazo dado por Carlos Pereira pode não ser suficiente. Recorde-se que líder verde-rubro referiu ao DIÁRIO esperar apenas até domingo por uma decisão de Daniel Ramos à proposta que lhe foi apresentada na reunião mantida no Porto, após o que o mesmo teria de cumprir o contrato que ainda mantém com a SAD maritimista. Mas com o presidente fora da Região, esse prazo pode ser dilatado.

Abaixo dos 150 mil euros

Daniel Ramos, antes da partida para o Porto, revelou ao DIÁRIO que a quantia pedida pelo Marítimo para se desvincular do clube era elevada, pese embora abaixo do valor (150 mil euros) anunciado por um órgão de comunicação social. Um valor, 120 mil euros, mesmo assim, incomportável para o treinador maritimista que, contudo, vai continuar a procurar a melhor solução.

E se não houver acordo e se Daniel Ramos não conseguir satisfazer as exigências colocadas pelo Marítimo o para a sua desvinculação? “Tenho um ano de contrato e, nesse caso, terei de o cumprir e continuarei a ser o treinador do Marítimo”, sempre disse o técnico, mesmo não querendo prestar mais declarações.

Para o presidente do Marítimo, esta é uma situação que (aparentemente) não o deixa preocupado, pois entende que o treinador que chegar (seja Daniel Ramos ou um seu eventual sucessor) “vai encontrar a nova temporada planeada e o plantel praticamente fechado”, já que da época passada “transitam 21 jogadores e estão assegurados, para já, quatro contratações”.

Deste modo, pelo menos até segunda-feira, não deve haver qualquer evolução neste caso, pese embora o gabinete jurídico do clube tenha ficado com autonomia para selar o acordo de rescisão do treinador. “Os valores colocados agora até podem ser outros”, diz Carlos Pereira.