Selvagens terá o próximo roteiro de geodiversidade

Depois das apresentações dos roteiros da geodiversidade do Porto Santo, da Ponta de São de Lourenço e da Calheta, seguir-se-á o “roteiro das ilhas Selvagens”. Quem o disse foi o vice-presidente do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza que lembrou que a “estratégia” do Governo Regional passa por elaborar um documento deste género em todos os municípios, no entanto o próximo guião será sobre esta reserva natural.

As palavras de Paulo Oliveira aconteceram durante a apresentação do Roteiro da Geodiversidade do concelho da Calheta. O município da zona Oeste passa a ter 11 locais identificados e descritos de Interesse Geológico, um mapa com as suas localizações, informações sobre os principais pontos de referência do concelho ou ainda um extracto da carta geológica da Madeira que compreende a área do município. Tudo para que possa perceber melhor sobre variedade de ambientes geológicos, fenómenos e processos activos que dão origem a paisagens.

Pesca sem “restrições”

Paulo Oliveira disse também que apesar da SRA estar a preparar a criação de mais uma área natural protegida entre as Achadas da Cruz e a Ponta do Pargo, composta na sua parte marinha pelo Parque Natural Marinho do mesmo nome e, na sua parte terrestre pelo Monumento Natural, pela Paisagem Protegida e pela Reserva Natural, a actividade piscatória não sofrerá “restrições”

Oliveira afiançou que “o objectivo” passa pela preservação e “potenciar a actividade económica” mas com “equilíbrio”. Ora “sendo a pesca uma actividade que nos interessa ter ali, não haverá qualquer tipo de restrição na área marinha”, frisou tentando tranquilizar alguma preocupação existente na comunidade piscatória.