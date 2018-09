Fernando Santos afirmou ontem que a Itália “continua a ser um histórico mundial, apesar de ter falhado o Mundial’2018, e revelou que o ‘onze’ luso será semelhante ao apresentado no particular com a Croácia (1-1).

“Tanto a Croácia como a Itália são duas grandes selecções. A Itália é um histórico mundial e não é por não ter estado presente no último Mundial que deixa de o ser. O jogo...