Selecção de sub-16 da Madeira no inter-associações feminino

A selecção da Madeira estreia-se amanhã, frente a Viseu, no Torneio Inter-associações femininos de sub-16, uma competição jogada na variante de futebol de sete, que se disputa no fim-de-semana, em Castelo Branco.

Uma competição que junta as representações de 18 associações distritais e regionais de futebol de todo o país, movimentando centenas de jogadoras.

O jogo de estreia da selecção da Madeira acontece às 9h30, como se disse frente a Viseu. Caso ganhem este encontro, as jovens madeirenses terão depois pela frente a selecção vencedora do embate entre Braga e Setúbal. Caso venham a perder, jogarão com o derrotado deste mesmo confronto.

A final da competição está agedada para domingo, às 12h15.