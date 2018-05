Selecção de sub-15 ‘vice’ no Torneio das Nações

O madeirense Fabiano Mendonça foi titular na final do Torneio das Nações, jogo que a selecção portuguesa de sub-15 perdeu (2-1), ontem, diante da Eslovénia. Portugal terminou a competição no segundo lugar.

Fabiano Mendonça joga nos iniciados do Nacional e tem sido presença assídua nas convocatórias do seleccionador Filipe Ramos. O jovem madeirense marcou presença num torneio internacional, momento para ganhar experiência em palcos exigentes, facto que pode ser muito importante para a sua evolução enquanto jogador. Voltou a deixar boas indicações, tal como já tinha acontecido em ocasiões anteriores, nomeadamente com a presença em estágios de observação dos sub-15.

Na final de ontem, que teve lugar em Itália, a selecção portuguesa até marcou primeiro, por Lucas Gomes, aos 15 minutos. No entanto, a Eslovénia deu a volta ao marcador, com golos apontados por Benjamin Sesko (22 minutos) e Haris Sadikovic (70). O segundo foi mesmo já nos instantes finais do jogo, o que transmitiu ainda maior desilusão aos jogadores lusos.

Fabiano Mendonça foi titular e jogou praticamente toda a partida, uma vez que só foi substituído aos 66 minutos, cedendo o lugar a André Gonçalves. Ontem, Portugal teve mais posse de bola e o domínio do jogo durante a maior parte do tempo. Chegou mesmo a falhar uma grande penalidade por Joelson Fernandes, já depois de outras ocasiões flagrantes para marcar.

Na segunda parte o filme foi idêntico, com várias oportunidades para passar para a frente do marcador, mas sem sucesso.

A Eslovénia foi mais eficaz e nos instantes finais Sadikovic carimbou o triunfo da sua selecção. Fabiano Mendonça regressa à Madeira com uma nova experiência num torneio que juntou várias selecções, ficando a promessa de regressar em futuras convocatórias do seleccionador Filipe Ramos.