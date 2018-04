Selecção de sub-15 vence torneio em Esmoriz

A Madeira participou até ontem, em Esmoriz, na 10.ª edição do Torneio Internacional de Esmoriz, de voleibol, com duas selecções regionais, uma do escalão de iniciados femininos e outra no escalão de juvenis femininos.

Destaque para a equipa mais jovem, que conquistou a vitória no torneio, após vencer, na final, o Sporting Clube de Espinho ‘A’, por 2-0 (25-12 e 25-8).

A atleta Fabiana Pires foi eleita a melhor atleta da final sub-15, numa competição em que estiveram presentes 28 equipas.

As madeirenses venceram os oito jogos disputados, sem contemplações, ainda que seja preciso ter em conta que o fizeram como selecção, ao contrário de todos os outros participantes, que eram clubes.

Em termos de resultados, a selecção de sub-15 da Madeira venceu os seguintes encontros: Esmoriz ‘C’, por 2-0 (25-8 e 25-5); Piedense, por 2-0 (25-5 e 26-6); AV Atlântico, por 2-0 (25-6 e 25-7); Voleibol Clube de Viana, por 2-0 (25-9 e 25-18); Juventude Pacense ‘A’, por 2-0 (25-15 e 25-11); Escola Secundária Madeira Tores, por 2-0 (25-6 e 26-6); Blue Volei Clube, de Angola, por 2-0 (25-23 e 25-19); e Sporting Clube de Espinho ‘A’, por 2-0 (25-12 e 25-18).

Por sua vez, a selecção da Madeira de juvenis femininos, conquistou o 13.º lugar no Torneio, entre 28 equipas.