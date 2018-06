Selecção atenta aos avisos

Os empates de Argentina e Brasil, a derrota da Alemanha ou até mesmo o desaire da Colômbia servem de aviso e deixam o alerta num Mundial que tem sido rico em surpresas. A selecção portuguesa não quer fazer parte deste lote e está atenta aos inúmeros avisos deixados na jornada inaugural da competição.

O empate diante da Espanha (3-3), com a grandiosa exibição de Cristiano Ronaldo, acabou por ser um resultado positivo, perante o maior domínio do adversário. Mas Fernando Santos logo tratou de travar a euforia, lembrando que Portugal tinha de melhorar em vários aspectos para fazer frente, de forma eficaz, aos desafios seguintes. E o próximo, já ao início da tarde de hoje, é diante de Marrocos. Numa competição tão curta, com uma fase de grupos em que tudo se decide praticamente ao ‘sprint’, a resposta tem de ser consistente.

Portugal é favorito, naturalmente, e tem tudo a favor para carimbar a passagem aos oitavos-de-final do Campeonato do Mundo. O que Fernando Santos pretendeu mostrar, no fundo, é que a missão não estava completa com o empate frente à Espanha, o adversário mais difícil do grupo B, pelo menos no plano teórico. É importante fazer sempre esta ressalva, já que, no futebol, muitas vezes vai uma grande distância entre a teoria e a prática.

O pragmatismo com que a selecção nacional, na era Fernando Santos, tem enfrentado os diferentes momentos concede grande dose de optimismo e confiança. O engenheiro é sempre o primeiro a colocar tudo no plano mais prático e objectivo, não deixando margem para euforias desmedidas. E isso é uma vantagem.

Portugal pode dar um passo importantíssimo rumo ao primeiro objectivo, que é a presença na próxima fase do Mundial. Já Marrocos joga cartada decisiva, depois da derrota, na ronda inaugural, diante do Irão (0-1). A bola começa a rolar a partir das 13 horas (hora da Madeira).