Foram muitas as dicas e sugestões sobre as atitudes e comportamentos que os pais devem ter diante dos filhos, deixadas pelos sete oradores na 1ª Conferência de Parentalidade: Pais à Madeira.

Para Magda Gomes Dias, que além de autora do blogue Mum’s the boss, é coach e formadora nas áreas comportamentais e comunicacionais, “o castigo é a melhor forma de desresponsabilizar uma criança”, afirmou.

Porque comportamento gera comportamento, “hoje em dia os miúdos não sabem obedecer porque não tem modelos de obediência dentro de casa”, criticou.

Já Rosário Carmona e Costa, psicóloga clínica, falou dos ecrãs na vida das crianças e da família.

Mais do que o acesso às tecnologias, alertou para os limites que necessariamente precisam de ser impostos e, particularmente, para a importância dos pais terem conhecimento do que é que os filhos fazem com as novas tecnologias. “Conhecermos o que é que eles fazem é fundamental”, avisa.

Especializada em Psicologia da Web e Cyberbullying, chamou a atenção para os perigos do uso excessivo e inadequado das novas tecnologias, pedindo aos pais que “definam as regras e limitem o tempo da sua utilização” e sejam também “bons modelos” e promotores de uma boa relação ‘offline’.

Ana Manta, psicóloga na área da infância e adolescência, reforçou o alerta aos muitos pais presentes. As crianças precisam de limites e regras bem definidas, mas também do respeito dos pais.

“Trate como gosta de ser tratado”, recomendou a psicóloga, que pediu também aos pais que tenham uma postura inabalável perante os filhos. “Seja firme e consciente – o não é sempre não”, concretizando que “dizer não, também é um acto de amor!”.

A coparentalidade positiva no divórcio foi o tema da intervenção de Ana Varão. Porque “os divórcios geram sempre sofrimento” e motivam “inseguranças e dúvidas”, a psicóloga clínica recomendou especial atenção aos filhos.

“Manter as crianças longe do conflito interparental” é factor determinante na salvaguarda da parentalidade positiva. Não apenas porque “os pais são os modelos de afecto das crianças” mas também “porque ninguém substitui um pai ou uma mãe”. Exige por isso que os progenitores em situação de divórcio encontrem formas de entendimento, reclamou a psicóloga, que é tambem mediadora familiar e formadora na ‘Red Apple’.

As brigas entre irmãos foi o tema de Joana Zino, advogada e mediadora familiar.

Porque “é normal haver conflitos”, admitiu que até é positivo para a convivência das crianças as confusões e zangas entre irmãos, “desde que não comprometam a harmonia familiar”. Entende que estas brigas familiares acabam por ser oportunidade para gerir emoções, ou seja, para as crianças resolverem os seus problemas “com a mínima intervenção possível dos pais”.

A nutricionista Nádia Brazão chamou alertou para “o muito cuidado” a ter com a origem dos alimentos, porque hoje as crianças estão muito menos protegidas que as gerações anteriores no que toca a químicos.

A predisposição para comidas rápidas e alimentos pré-cozinhados foram algumas das preocupações manifestadas, agravada pela degustação de comida plástica que se tornou um hábito social. Aconsenhou os pais a conhecerem melhor os alimentos que dão aos filhos e a valorizar a comida como factor importante para o desenvolvimento do corpo, para o rendimento escolar e para a saúde em geral.