Seis iates escalam em simultâneo Porto do Funchal

‘Kismet’, ‘Sirona III’, ‘Andiamo’, ‘Vibrant Curiosity’, ‘C2’ e ‘Hanikon’, todos iates de luxo, todos vindos do outro lado do Atlântico, mais precisamente da zona das Caraíbas, incluindo Miami, fizeram do Porto do Funchal, desde terça-feira, um ponto de encontro quase inédito de tantos navios do género, ao mesmo tempo, um porto de abrigo na calma baía ou atracados.

Os dois primeiros chegaram na terça-feira de manhã, o ‘Andiamo’ e o ‘Vibrant Curiosity’, um proveniente de West Palm Beach, nos EUA, o outro de Freeport, na ilha de Grand Bahama, ambas saem só no sábado levando a bordo 11 e 37 tripulante, respectivamente, rumo a Barcelona no primeiro caso e Gibraltar no segundo.

Também na tarde de terça-feira, entraram na baía do Funchal mais três desses navios. O ‘Sirona’, proveniente de St. Thomas, nas ilhas Virgens norte-americanas, com 12 tripulantes que descansam até domingo antes de partir rumo a Gibraltar. O ‘C2’, a navegar directamente desde Falmouth, Antígua, nas Caraíbas, também permanece até sábado, dia em que sai para Gibraltar. E ainda o ‘Kismet’, que chegou ao final do dia de terça-feira desde Miami, com 14 tripulantes a bordo, e é o primeiro a zarpar, rumo a Barcelona, o que estava previsto ocorrer hoje de madrugada (6h00).

Por fim, ontem chegou a meio do dia o ‘Hanikon’ desde Falmouth, na Antígua, ainda sem data de partida, mas que seguirá depois para Gibraltar.

Refira-se que estes seis mega-iates coincidem com outros três navios de cruzeiro que ontem fizeram escala no Funchal - Britannia, Oosterdam e ‘Hamburg’, por isso ficaram sem espaço para atracar.