Seis equipas madeirenses lutam pelo título nacional

Pelo segundo ano consecutivo a Madeira marca presença na fase final nacional da Liga de Clubes em Padel.

Depois de em 2017 a Região ter marcado presença com as equipas do Marítimo, que se sagrou-se vice-campeão nacional, e da AD ‘Os Profetas’, a edição deste ano a comitiva madeirense está bem representada na luta pelos títulos nacionais, com um total de seis equipas.

A fase final...