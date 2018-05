Segurança Social sem resposta a atraso nos abonos

Nem com quatro estagiários contratados, o Instituto da Segurança Social da Madeira (ISSM) resolve os atrasos de mais de um ano no abono familiar e pré-natal. A entidade pública contratou estagiários por nove meses, ainda em fase de aprendizagem de despacho dos processos, para conseguir repor os muitos casos de atrasos, nomeadamente nos pedidos de abono para famílias que tenham crianças e jovens em idade escolar, bem como para aquelas que na gravidez requeiram o apoio que deveria ser concedido antes do nascimento das crianças.

Na sequência de várias denúncias que o DIÁRIO tem recebido no último ano da parte de mães/pais que estão a sofrer privações financeiras derivado dos atrasos da resolução/despacho dos pedidos de abonos de família e do pré-natal, voltamos a questionar o ISSM, através da Secretaria regional da Inclusão e Assuntos Sociais, tendo a resposta sido clara: com a contratação dos referidos novos técnicos procura-se minimizar os constrangimentos, despachar os casos mais urgentes e diminuir o prazo de resposta largamente ultrapassada.

A entrada em situação de aposentadoria nos últimos anos de alguns colaboradores do ISSM e que estavam adstritos a este serviço, que não foram devidamente e atempadamente colmatadas, culminou no avolumar de casos.

Em Janeiro deste ano, o DIÁRIO publicara uma reportagem sobre o tema, tal como em Agosto do ano passado, mas as queixas continuam e, para piorar, confirmam as denúncias que quem se desloca directamente aos serviços para procurar saber do andamento dos processos, em detrimento de ficar a aguardar pacientemente em casa, acaba por ver solucionado o atraso.

Entre os transtornos causados, nomeadamente a famílias sem condições financeiras e que poderão figurar nos primeiros escalões de abono, há a questão das matrículas e mensalidades na creches e que, por outro lado, acabam por faltar na alimentação, medicamentos, fraldas e roupa, que, inicialmente, no caso do subsídio pré-natal, contam as famílias para arcar com essas despesas.

Resposta tardia em Maio

A Segurança Social, reconhecendo que há uma falha grave no despacho dos processos de abonos de família e subsídios pré-natal às crianças por nascer e nascidas de pais na Madeira, situação que em alguns casos arrasta-se há meses e até um ano ou mais, com dezenas a centenas de processos por resolver, efectivamente contratou através do Instituto do Emprego da Madeira, da mesma tutela, quatro técnicos.

Há cerca de um mês, a actual presidente do Conselho Directivo do ISSM, Augusta Aguiar, apresentava a solução numa notícia publicada no JM, frisando que em Maio seria feito o reforço dos recursos humanos do departamento competente em quatro técnicos, e anunciava que foi preciso recorrer à prestação de trabalho suplementar pelos actuais colaboradores mais experientes, por insuficiência de meios.

“Temos como objectivo para o presente ano o encurtamento do tempo médio, no sentido de não ultrapassar o prazo legal previsto, que é de 90 dias úteis, para os processos devidamente instruídos”, explicou ao referido jornal. “Em muitos casos, o processo não tem andamento mais célere, dado que se aguarda que os requerentes entreguem a documentação necessária à correcta e completa instrução dos processos, situações em que o prazo para resposta é suspenso”, procurou justificar, colocando parte do ónus dos atrasos nas famílias.

Contudo, havendo famílias que já têm os bebés a frequentar as creches, passado o período de seis meses de licença de maternidade/paternidade e que ainda nem o pré-natal receberam (é pedido a partir da 13.ª semana e com duração máxima de seis meses, beneficiando os agregados do 1.º ao 3.º escalão), diz bem da situação insustentável criada pela falta de meios humanos nos serviços.

Números mostram degradação

E os números sobre beneficiários deste género de subsídios nos últimos anos até Março de 2018, mostram uma diminuição acentuada. Os números de beneficiários de abono familiar a crianças e jovens é paradigmático. Em Março deste ano, contavam-se 26.834 menores beneficiários do abono familiar. Há um ano eram 29.349. Ou seja, uma diminuição de pouco mais de 2.500 beneficiários em apenas 12 meses, sendo que os números referentes ao terceiro mês de 2018 representam o valor mais baixo desde Janeiro de 2005.

Por ano e desde 2005 até 2017, o número de requerentes com processamento de abono de família atingiu os 20.199, o número mais baixo nesses 13 anos. Não se pode aferir, contudo que esta quebra que tem sido mais constante desde 2014 tenha a ver com menos funcionários do ISSM. Contudo, a Região Autónoma da Madeira, juntamente com os distritos de Setúbal e Vila Real, foram as únicas com diminuição de processos entre 2016 (20.626) e 2017.

Em 2005, havia mais 9.397 requerentes com processamento de abono de família na RAM. Aliás, olhando à evolução mensal, em Março havia 26.834 titulares com processamento de abono de família, uma vez mais confirmando que desde Janeiro de 2005 (43.690) não encontramos um mês com tão poucos titulares. Ainda que os cortes nos apoios sociais e o agravamento das condições de admissibilidade durante o período da ‘troika’ ou mesmo admitindo uma melhoria nas condições económico-financeiras das famílias, possa ter contribuído para estes números.

Para se ter uma ideia das discrepâncias entre este subsídio e o da parentalidade (beneficia as mães e/ou pais nos primeiros seis meses de vida dos bebés), no final do ano passado, 3.651 receberam esse subsídio (1.997 mães, o maior número de beneficiárias desde 2012; e 1.654 pais, o maior número desde 2011). Nos primeiros três meses de 2018, os beneficiários da parentalidade a cada mês já são superiores à da maioria dos meses do ano passado (excepto Dezembro). Ou seja, este ano há já uma média muito maior de pessoas a ter esse apoio à natalidade e cujos processos são despachados sem quaisquer atrasos.