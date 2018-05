Segurança Social com projecto de apoio aos pais

O projecto regional para a Parentalidade 2017-2019 resulta de uma parceria entre a Segurança Social, a Direcção Regional da Educação e o Serviço Regional de Saúde – SESARAM, E.P.E, no qual se pretende, através da implementação de programas sustentados, potenciar a parentalidade positiva, garantir uma resposta célere e o apoio aos pais, através de aconselhamento, informação e formação no exercício da parentalidade, “correspondendo assim a uma das medidas prioritárias das políticas sociais deste executivo”, começa-se por ler numa nota de imprensa.

Sendo que o exercício da parentalidade se traduz num “processo complexo, dinâmico e multidimensional, no qual o cuidado e o desenvolvimento da criança está fortemente dependente da consciencialização e organização” é importante actuar “ao nível da prevenção, na área das competências parentais, de forma a melhorar os níveis de informação e formação dos pais, possibilitando-lhes o desempenho do papel parental de uma forma mais adequada e positiva”.

Para a implementação deste projecto regional foram escolhidos dois programas: ‘Anos Incríveis’, da autoria de Carolyn Webster-Stratton e o ‘Triple P – Positive Parenting Program’, criado por Matthew R. Sanders e colegas da Universidade de Queensland na Austrália, sendo que “ambos têm uma vasta implementação em vários países, e diversos estudos comprovam a sua robustez em termos de capacidade de desenvolvimento de competências parentais”.

De acordo com o comunicado, o programa ‘Anos Incríveis’ encontra-se em fase de certificação de um grupo de 24 técnicos, com o objectivo de os habilitar para o desenvolvimento de técnicas específicas de intervenção grupal e individual com pais, pretendendo-se, no último trimestre do corrente ano, a aplicação do programa a grupos de pais em toda a Região.

Assim, a grande aposta do projecto ao longo de 2019 será a replicação destas acções, acompanhadas de supervisão técnica constante, que garanta a qualidade dos serviços prestados aos pais, quer ao nível da prevenção geral, quer ao nível da prevenção específica ou intervenção reparadora para famílias já sinalizadas.

De referir que, a par destes programas, estão já em curso acções de intervenção individuais com famílias sinalizadas pelas equipas dos vários serviços das entidades parceiras neste projecto, às quais foram diagnosticadas necessidades específicas de intervenção.

O sucesso deste projecto “exige que a sua implementação e execução envolva, de forma integrada e concertada, diversos sistemas sociais (Segurança Social, Educação, Saúde), agindo segundo as premissas do trabalho em rede, de uma resposta descentralizada e de proximidade”, de forma a garantir o “exercício dos direitos, a promoção do bem-estar e uma maior qualidade de vida das crianças/ jovens e suas famílias”.