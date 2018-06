Segurança no tribunal preocupa sindicato

Desde a passada terça-feira que o controlo de entradas no Palácio da Justiça do Funchal deixou de ser feito por profissionais da Securitas, sem que houvesse outra empresa a assegurar tal função. A situação surpreendeu o coordenador regional do Sindicato dos Funcionários Judiciais da Madeira, Pedro Diniz, que, através de comunicado, se manifestou surpreendido com a situação e que relembrou que funcionam neste edifício vários serviços susceptíveis de potenciais conflitos, nomeadamente, DIAP, Família e Menores, Instância Local Criminal, Cível, Execuções, Comércio e Instrução Criminal, daí ser muito importante manter a segurança activa.

O dirigente sindical revelou que questionou o Conselho de Gestão da Comarca da Madeira, que referiu estar igualmente surpreendido com a situação, tendo informado que a Direcção-Geral dos Assuntos da Justiça não soube explicar quanto tempo estará o tribunal sem os serviços de segurança. “Este Sindicato defende que este tipo de serviço deverá ser prestado por órgãos de polícia, nomeadamente PSP ou a GNR, e receia que o excesso de rotatividade das empresas de segurança possa ter efeitos negativos”, referiu Pedro Diniz, salientando que antigamente havia uma carreira de oficiais porteiros com as funções que são agora atribuídas a seguranças privados. “O resultado na altura era manifestamente positivo e havia um desempenho muito mais eficiente, o que não acontece agora com a ‘procura’ pelos preços mais baixos e contratos cada vez mais curtos”, disse o coordenador sindical, que considerou os preços actuais “elevadíssimos para a ineficácia resultante”, promovendo a precariedade de trabalho dos colaboradores dessas mesmas empresas.

Por outro lado, Pedro Diniz acha inadmissível que os tribunais de Santa Cruz, Ponta do Sol e Porto Santo não estejam equipados com sistemas de segurança adequados, nomeadamente detentores de metais e segurança permanente de fiscalização de pessoas, pelo que neste momento se verifica uma circulação livre e sem controlo de pessoas. “Inevitavelmente isto coloca em risco os próprios utentes dos tribunais, os funcionários judiciais e magistrados”, acrescentou.

O presidente da Comarca da Madeira, juiz Paulo Barreto, confirmou ao DIÁRIO que terminou o contrato entre o Ministério da Justiça e a Securitas e que em breve uma nova empresa deverá assumir aquele serviço. Entretanto, o controlo de entradas está a ser assegurado por funcionários auxiliares.