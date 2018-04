Segunda morte na Levada das 25 Fontes em duas semanas

Um cidadão de nacionalidade francesa faleceu, ontem, após ter sofrido uma queda na Levada das 25 Fontes, no concelho da Calheta. Esta é a segunda morte de turistas, em levadas da Madeira, este ano.

O acidente da tarde passada aconteceu por volta das 14h30, com o alerta a ser dado por um turista que acompanhava o sinistrado na caminhada.

Os Bombeiros Voluntários da Calheta enviaram para o local a sua equipa de resgate em montanha, bem como uma equipa de socorro pré-hospitalar. No total, estiveram envolvidos nesta operação 20 operacionais dessa corporação. O estrangeiro terá caído de uma altura aproximada de 20 metros.

As primeiras informações, veiculadas pelo turista que pediu socorro, davam já indicação de que a vítima estaria cadáver. Estes dados vieram a confirmar-se ao final da tarde, aquando da conclusão do resgate do corpo do homem, com cerca de 65 anos.

Os graves ferimentos provocados pela queda levaram a que o homem viesse a falecer no local.

O corpo da vítima foi transportado para junto da estrada, com o óbito a ser declarado pelo delegado de saúde.

Domingo de Páscoa também foi fatal nas 25 Fontes

Este é o segundo acidente do ano, que se revelou fatal, na Levada das 25 Fontes.

O primeiro caso, que também vitimou um turista, aconteceu a 1 de Abril, com o homem a sofrer uma queda de aproximadamente 50 metros.

Nesse dia, também a equipa de resgate em montanha da corporação calhetense foi enviada para o local, numa operação que se revela sempre demorada.

Governo lamenta incidente e alerta para cuidados

No final do dia de ontem, o Governo Regional, através de comunicado, veio lamentar o incidente de ontem, garantindo que a situação estava “a ser acompanhada no terreno pelo Corpo de Polícia Florestal, em articulação com outras entidades, tendo o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza e a Direcção Regional de Turismo manifestado, junto do cônsul francês na Madeira, a disponibilidade para prestar todo o apoio necessário à família da vítima”.

O Governo recorda que os percursos pedestres recomendados são mantidos regularmente pelo IFCN para oferecer segurança, mas alerta “para os cuidados que todos devem ter quando se deslocam para a serra. Cuidados ao nível do vestuário e calçado, mas também ao nível dos comportamentos, tal como sair do percurso, o que se observa, infelizmente, muitas vezes”, acrescentam.