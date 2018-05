“Seguir o exemplo Finlândia”

Já deve ter ouvido falar que o sistema de educação da Finlândia ganhou níveis de excelência possuindo uma das maiores taxas de alfabetização do mundo, com 93 por cento da população a saber ler e escrever ou frequentou (ou frequenta) a escola, que praticamente não existem escolas privadas ou que o ensino é totalmente gratuito, que foram os primeiros a oferecerem lanches aos discentes, que os professores são contratados pelos directores das escolas e não pela tutela, que não há queixas de excesso de peso nas mochilas, porque a generalidade usa tablets e computadores, que na Finlândia os docentes são olhados com muito respeito, e que o nível de insucesso não ultrapassa os 4%. Por tudo isto não estranha que uma das chaves do crescimento da economia deste país esteja ligado à alta percentagem de quadros académicos.

Em traços gerais é isto que Jussi Virsunen veio à Região atestar. O especialista em educação falou ontem ao DIÁRIO frisando o êxito do modelo nórdico vincando que “a inteligência colectiva ajuda a resolver tudo muito melhor. Talvez por isso o exemplo da Finlândia é alvo de atenção”, destaca na antevéspera de participar no seminário temática ‘Educar: da escola à comunidade’ e conta com a participação de dois oradores internacionais: César Bona e Jussi Virsunen.

“As actividades lúdicas são essenciais para que as crianças gostem da escola”, afirma Virsunen que recentemente ajudou na campanha eleitoral do actual presidente da república. Considera que se a escola for aborrecida, punitiva ou criar hierarquias com a avaliação, há maior probabilidade de taxa de abandono.

E para os que possuem dificuldades existe acompanhamento especializado, ademais as turmas não ultrapassam os 20 alunos e os livros são vistos como uma forma de respeitar um simples currículo que não dá margem de progressão ou inovação.