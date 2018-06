SEF reforça controlo no aeroporto

Foi no passado dia 1 de Junho que se iniciou o reforço das fronteiras aéreas por parte do SEF - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

O reforço, habitual na chamada época de Verão, foi divulgado através de uma nota publicado no portal oficial da entidade. Segundo essa informação, o SEF está a reforçar as fronteiras aéreas com um total de 69 inspectores, “em resposta ao aumento do fluxo de passageiros nos aeroportos nacionais previsto para a época de Verão”.

Estes inspectores vão trabalhar nos 5 aeroportos nacionais, sendo que o de Lisboa será aquele que recebe mais elementos da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF: 36. O Aeroporto de Faro terá mais 13 inspectores, o do Porto 16, o de Ponta Delgada 2 e, finalmente, o Aeroporto Internacional da Madeira terá mais 2 elementos afectos ao SEF.

Este reforço vai manter-se até ao próximo dia 30 de Setembro. O SEF recorda ainda que, neste momento, está a decorrer um concurso interno para a admissão de 45 novos inspectores da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF, e um concurso externo de ingresso no mapa de pessoal do SEF para mais 100 elementos.

“Este aumento de meios humanos permitirá, no futuro, que continue a reforçar-se os postos de fronteira, tendo presente a expectativa de um contínuo crescimento dos números de passageiros a controlar”, acrescenta a informação.

Aeroporto de Lisboa é prioridade

Com este reforço, passam a exercer funções no Aeroporto de Lisboa 212 inspectores do SEF afectos ao controlo de fronteira. “O reforço de pessoal nesta estrutura aeroportuária tem vindo a ser uma prioridade, de forma a corresponder aos níveis de serviço relativos aos tempos de espera”, explica a nota emitida pela entidade.

No primeiro quadrimestre deste ano, no controlo de “todos os passaportes” no aeroporto de Lisboa, 60% dos passageiros foram controlados num tempo inferior a cinco minutos.

A monitorização dos registos diários (efectuada a cada período de 15 minutos) revela que em mais de 90% dos registos o tempo de espera médio é inferior a 30 minutos.

O SEF indica ainda que, no que diz respeito, ao número de passageiros controlados, em igual período, no Aeroporto de Lisboa, importa referir que 64% dos passageiros controlados nas chegadas são cidadãos da União Europeia e que 36% são nacionais de estados terceiros.

No caso dos cidadãos europeus, o tempo médio de espera nas chegadas foi de dois minutos, sendo que o tempo de passagem nos controlos de fronteira electrónicos (RAPID) foi igualmente reduzido.