Século VIII revisitado

A colecção História da Madeira cresce com a edição agora do quarto volume, intitulado ‘História da Madeira. Séc. XVIII – A Nova Arquitectura de Poderes’, uma obra para celebrar os 600 anos e que será apresentada pelo presidente do Governo, na próxima na segunda-feira pelas 18 horas no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, na Rua dos Ferreiros. A obra editada pela Imprensa Académica é da autoria do historiador e professor Rui Carita.

“A obra traça com detalhe a realidade insular durante o séc. XVIII, sendo acompanhada com cerca de 200 ilustrações e várias notas explicativas. Pretende-se, com isso, tornar a nossa História acessível a todo o público, incluindo o infanto-juvenil, sem comprometer o rigor científico que apresenta décadas de investigação do autor”, apresenta a editora, que com esta obra associa-se às comemorações dos 600 anos do povoamento da Madeira.

O volume debruça-se sobre a importância da Madeira na época, nomeadamente no contexto religioso e da expansão portuguesa, dos descobrimentos, com particular relevo para o papel da Diocese do Funchal. As relações de poder na ilha e com o reino, as relações internas e o crescimento do peso da produção e do comércio vinícola, tal como a presença dos comerciantes britânicos são igualmente abordados pelo historiador. Rui Carita aprofunda ainda no livro a abertura das lojas maçónicas e as bases da implementação do Liberalismo.

Rui Carita tem trabalhado em parceria com a Imprensa Académica, não apenas nesta colecção. O professor catedrático de Arte e Design da Universidade da Madeira, onde exerceu funções de vice-reitor e pró-reitor para a área de projectos científicos, tem estado também ligado ao levantamento patrimonial, tendo em 2012 sido convidado a integrar, no sultanato de Sarjah, nos Emirados Árabes Unidos, um projecto de levantamento que envolveu trabalhos de arqueologia nas antigas fortalezas portuguesas do Golfo da Arábia. Da sua autoria contam-se cerca de 50 livros e 200 catálogos.