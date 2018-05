Secretário-geral do CDS/PP denuncia contas ocultas no partido

É um autêntico ‘murro’ na mesa que o secretário-geral do CDS/PP dá a dois meses da realização do Congresso. Num e-mail endereçado ao líder do partido em Janeiro, Pedro Pereira exigiu a entrega imediata de uma cópia das chaves da sede regional como forma de cumprir a sua função, legitimada pela votação dos militantes, mas da qual se sente impedido. Não bastasse, lança um ultimato a António Lopes da Fonseca, reclamando também a “entrega da documentação financeira dos três últimos anos para análise detalhada”.

O mais grave, pelo menos para um grupo restrito de militantes que conhecem o teor do correio electrónico, é a denúncia expressa pelo dirigente centrista ao afirmar que dentro do CDS/PP circula “dinheiro não contabilizado” que segundo diz “serve para pagar despesas” de dirigentes, entre os quais “Lopes da Fonseca, Rui Barreto e José Manuel Rodrigues”, o que contraria todas as “regras de transparência da gestão” de qualquer partido político, como se sabe obrigados a cumprir determinados requisitos, entre os quais, contabilidade organizada.

Neste e-mail enviado a 19 de Janeiro mas que só agora chega ao DIÁRIO, o secretário-geral do PP e também economista de carreira, revela que é “através de fluxo de caixa do partido” que o dinheiro não contabilizado é usado, “além de ser ilegal, parte provém de uma outra ilegalidade que é o subarrendamento do Instituto para a Democracia e Liberdade (IDL)”, na Rua Fernão Ornelas, descreve numa das alíneas.

12,5% da subvenção

para despesas

No rol da crítica corrosiva e do desagrado de Pedro Pereira estão outros assuntos. Por exemplo os “12,5% da subvenção mensal” que o CDS/PP recebe da Assembleia Legislativa ter como destino o “pagamento de despesas” de António Lopes da Fonseca, Rui Barreto e José Manuel Rodrigues. Embora, lembre carta que os únicos factos não dispor de informação detalhada sabe um total de “168 mil euros” foram gastos ao fim de quatro anos. “Tudo isto quando o partido vive uma situação financeira difícil e deixou-se as concelhias sem financiamento”, repara.

No mesmo email acusa o CDS/PP ter um “assessor mais bem pago e nem está a residir na Madeira” tendo sido “pago duplamente” aquando da realização das eleições autárquicas. Acusações que também chegam ao deputado Mário Pereira que “beneficiou de viagens e estadias pagas pelo partido para exercer a sua actividade profissional que nada tem a ver com a activdade do partido e fins do partido”.

Surpresa/explicação

O DIÁRIO confrontou o secretário-geral que se mostrou surpreendido com o facto do nosso jornal ter tido acesso ao documento justamente por dizer que o mesmo foi enviado ao presidente do PP e a um pequeno grupo de pessoas. Apesar de considerar que são assuntos internos, admite que a sua exposição “foi um alerta para casos graves que pontificam no CDS”.

Explica que entretanto algumas matérias foram resolvidas, que outras estão em fase de resolução, mas a “grande parte ainda se mantêm”. Concorda que “a parte mais fácil seria a minha demissão ou tentar endireitar as coisas”. Optou pela segunda via: “Já conseguimos endireitar muita coisa. Até ao congresso se calhar não vamos conseguir todas as que a gente queria, conseguimos algumas”, reage num tom de impotência.

Lopes da Fonseca nega

Confrontado com estas acusações, o líder do CDS/PP confirma ter recebido o email referindo que as questões que Pedro Pereira levantou “estão todas ultrapassadas”, desmentindo que exista uma espécie de ‘saco azul’ dentro do partido. Lopes da Fonseca recorda que as “contas são públicas e são auditadas. Não há nada de ilegal no CDS”.

Perante a insistência do DIÁRIO em que Pedro Pereira dissera que alguns assuntos ainda estão por resolver, o presidente dos centristas, reage da seguinte forma: “A questão das chaves é um pormenor. Temos um congresso em Julho e há coisas que vamos resolvendo internamente”.

Quanto aos 12,5 da subvenção ser gasto com despesas de representação, Lopes da Fonseca volta a negar: “Nada disso é verdade. As pessoas podem falar, mas as contas reais são as que entrega em Lisboa [ao Partido] e depois a Entidade das Contas avalia. Essas são as contas reais, o resto é ficção. O CDS cumpre com a legalidade, tal como os outros partidos devem cumprir”.

Frases

“Estou a usar a chave da JP. Como secretário-geral não me foi entregue qualquer chave”; “Vamos ter acesso [contas] para fazer relatório para apresentar o Congresso, pelo menos foi prometido que assim seria”;

“As viagens e estadias ao Mário estão resolvidas”;

“Percebo que existam despesas de representação... são até 1.500 euros para o presidente e para o ex-presidente e 500 euros para Rui Barreto [líder parlamentar]”;

E deixa um aviso: “Para mim, tudo o que venha a público e seja difamação vão para o tribunal, aliás já avisei as direcções dos jornais e depois vão ter de responder em tribunal. Há muito má-fé mesmo que tenham responsabilidades no partido”.