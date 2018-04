Secretária iniciou visita a agentes culturais

A secretária regional do Turismo e Cultura deu início ontem a uma série de visitas a associações e grupos culturais da Madeira, uma deslocação ao terreno que começou no Porto da Cruz e que se estende durante as próximas semanas, até cobrir os onze concelhos. O objectivo de Paula Cabaço é inteirar-se das dificuldades e das condições em que vivem e trabalham os agentes culturais na Madeira, e quem sabe mesmo delinear uma estratégia conjunta para esta área, assumiu a governante.

Ao ir ao encontro do tecido cultural, a secretária retoma uma prática que traz de quando estava à frente do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), a de estreitar a distância entre a instituição que dirige e os agentes, alguns deles já apoiados pelo Governo Regional. “No fundo, in loco, ter oportunidade de conversarmos, de me inteirar das actividades que estas associações desenvolvem com mais pormenor”, revelou ao DIÁRIO, quando questionada sobre a iniciativa, não divulgada publicamente. “No fundo é inteirar-me precisamente das actividades que são desenvolvidas, do seu calendário de actividades, das suas expectativas e de que forma é que podemos em conjunto, a Secretaria e as associações e agentes culturais, podemos trabalhar em prol da promoção da cultura e da divulgação das diferentes formas de expressão artística e culturais da Madeira”.

Esta ronda de visitas iniciada ontem no concelho de Machico incluiu uma primeira paragem no Grupo Folclórico do Porto da Cruz, o primeiro da lista. A Associação Grupo Cultural Flores de Maio e o Grupo Cultual e Recreativo da Casa do Povo de Santo António da Serra também constavam do programa para o primeiro dia.

Em cada concelho a secretária pretende visitar todas as entidades. “Sinto esta necessidade de podermos trocar ideias com maior proximidade”, confessou. “Um contacto no local dá-nos sempre uma percepção muito melhor”.

Paula Cabaço sabe que com as visitas vão somar-se pedidos. Adianta que não leva cheques para distribuir, mas está disponível para ouvir. “O objectivo é sentir aquilo que são as suas expectativas, as suas dificuldades para precisamente podermos trabalhar em conjunto e podermos desenhar até uma estratégia colectiva”. “Ao longo de todos estes meus anos de trabalho eu sempre senti uma grande necessidade de poder estar próxima daquilo que são no fundo o foco da nossa atenção. E é isso que vou fazer”.

As boas notícias para os agentes ficam para o fim, prometeu. Depois de Machico seguem-se as visitas à Ponta do Sol e à Calheta.

Um dos agentes contemplados com uma destas visitas mostrou-se agradado com a iniciativa, que acredita fazer parte de uma estratégia global do Governo Regional de aproximação.

Há cerca de seis meses no cargo, Paula Cabaço valoriza a oportunidade para estar perto das pessoas. Já este ano fez um périplo pelas trupes, precisamente para se inteirar da situação de cada uma e da sua forma de trabalhar. “Ver o quer está por trás daquilo que aparece muitas vezes feito é muito importante para termos uma noção das dificuldades que as pessoas enfrentam”, acredita a secretária.