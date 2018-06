Assumiu a presidência do Nacional a 11 de Julho de 1994 e desde então é um dos obreiros da afirmação do clube insular no panorama futebolístico português, mesmo após um interregno de um ano. Falamos de Rui Alves que apresentou, ontem, na sede do clube, a sua recandidatura a mais um mandato à frente da formação da Choupana com o intuito de voltar a se sentar na sua cadeira de sonho por mais quatro anos.

“O meu trajecto enquanto líder pautou-se por compromisso e responsabilidade. Se não quisesse ouvir críticas não estava cá. A única coisa na minha vida que me pode afectar é a relação que eu tenho com a minha consciência, portanto, desse modo não me preocupo nem acho que deva ser patrocinador de querelas internas entre sócios e adeptos do Nacional”, referiu Rui Alves quando questionado se teria algum recado a enviar aos críticos que o visaram aquando da descida à II Liga.

O líder alvinegro, em declarações prestadas à imprensa, olhou para o futuro do clube, neste que poderá ser o seu nono mandato, e assumiu que pretende “adequar” o emblema insular “a novos desafios de modernidade, sobretudo na área comunicacional” e no seu “funcionamento organizacional”, apostando igualmente “na consolidação do projecto do futebol profissional na I Liga, mesmo no quadro das dificuldades que decorrem de alguma indefinição”, sendo que neste último ponto Rui Alves colocou uma interrogação quanto às verbas que serão disponibilizadas pelo Governo Regional para a próxima temporada.

“Aguardo que haja uma posição diferente para melhor do ponto de vista político”, afirmou Rui Alves, destacando a importância de os clubes madeirenses estarem a competir ao mais alto nível, esperando nesse sentido voltar a ver “restituída uma pujança competitiva” a que outrora já se assistiu nos relvados da nossa Região. “Acaba por ser um grande ‘negócio’ do ponto de vista económico. Está ainda para se fazer um estudo e espero que isso seja feito, mas penso que há uma consciência política que vale a pena”, considerou.

Até ao momento, a lista entregue pelo actual presidente é a única que concorre ao sufrágio, agendado para o dia 18 deste mês, sendo que o prazo de entrega a outras candidaturas termina hoje.

Plantel está a 30% de fechar

“Em termos de plantel final estamos com 70%”. Esta foi a garantia deixada pelo candidato, que não fala em reforços por enquanto pois encontra-se “numa série de conversações em relação a atletas” que são do interesse alvinegro.

“De Portugal, no máximo, um jogador emprestado, fora de Portugal o caso muda de figura, até porque as perspectivas da forma como os empréstimos são feitos fazem-se numa plataforma para alavancar um futuro negócio e fixação do atleta, que não é a mesma coisa dos empréstimos dos ‘grandes’ onde os pequenos são criados de servir”, atirou Rui Alves, ao seu melhor estilo.

Sobre os objectivos definidos tendo em vista a próxima temporada, o dirigente adiantou que vai “construir um plantel tendo como linha de horizonte a Liga Europa”, mas numa primeira instância irá avaliar “os planteis da concorrência” e só depois “fazer uma avaliação da situação”, não tendo abordado em momento algum a questão da luta pela permanência.

Projecto para Pavilhão apresentado já este ano

A grande novidade da recandidatura de Rui Alves à presidência do Nacional prendeu-se com o pavilhão multiusos, um desejo antigo do líder alvinegro e que até ao fim deste ano vai para o papel, sendo que a infra-estrutura é para erguer até ao fim do seu mandato.

“Iremos apresentar o projecto do pavilhão ainda este ano, na Câmara Municipal do Funchal, e esperemos tê-lo até ao fim do ano aprovado para desenvolvermos os esforços no sentido de este ter também financiamento público para voltarmos a poder ter algumas modalidades que fizeram história no clube e que de algum modo foram abandonadas por falta de condições”, disse o dirigente, adiantando que a construção do mesmo será feita, ao que tudo indica, na Choupana.