“Se já não trabalha na CMF, tenha dignidade e demita-se”

O secretário-geral do PSD-Madeira, Rui Abreu, entende que Paulo Cafôfo deve demitir-se do cargo de presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), uma vez que “todos os dias” abandona a cidade para vestir a “pele de candidato”.

E fá-lo “sempre”, sublinha Rui Abreu, em “horário de expediente”, e até usando “recursos humanos e financeiros da autarquia”, para fazer campanha para as...