A Fundação São João de Deus e a Casa de Saúde São João de Deus, em parceira com o Palheiro Golfe, promovem no último dia deste mês de Setembro um torneio solidário, destinado a apoiar a inclusão social e profissional de pessoas com doença mental, em especial as que são acompanhadas neste centro do Instituto São João de Deus.

Esta iniciativa, que se realiza a 30 de Setembro, a partir...