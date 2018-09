A Fundação São João de Deus e a Casa de Saúde São João de Deus, em parceira com o Palheiro Golfe, promovem amanhã um torneio solidário, destinado a apoiar a inclusão social e profissional de pessoas com doença mental, em especial as que são acompanhadas neste centro do Instituto São João de Deus.

Nesta iniciativa, com início marcado para as 15h30, no Campo do Palheiro Golfe, vai...