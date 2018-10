Saúde é preocupação no tema das migrações

A Europa está preocupada com os problemas ao nível da Saúde Pública que podem advir do fenómeno crescente dos refugiados e migrantes. Esta foi uma das principais conclusões retiradas por Herberto Jesus, presidente do Conselho Directivo do Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE) da iniciativa ‘School on Refugee and Migrant Health’ que decorreu recentemente em Palermo (Itália)....