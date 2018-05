Saúde e estética ‘aliadas’ na pele

A Regederma exerce a actividade em várias clínicas da Região, sendo que é na Clínica da Sé, no segundo andar, que se situa o espaço principal da empresa, que é exclusivamente utilizado pelo ao casal dermatologista. O espaço divide-se em consultório e sala de tratamentos, inclusive de cirurgia, que está completamente equipada com máquinas da mais recente tecnologia. “Temos uma plataforma que tem várias funções e a partir dela temos vários cabeçais que se encaixam dentro da plataforma”. Ou seja, a partir de uma única plataforma é possível intervir nos diferentes tipos de tratamento. Porém, os médicos sublinham: “Não existe um tratamento milagroso”, sendo que muitos necessitam de intervenções a médio/longo prazo.

Neste campo, a dupla chega mesmo a afirmar que, por vezes, sentiu-se limitada com os produtos disponibilizados pela indústria farmacêutica. “Daí que foi importante encetar contactos com farmácias e laboratórios que conseguissem ter este tipo de produtos para os nossos pacientes. Só desta maneira é que conseguimos individualizar determinados tratamentos que antes não conseguíamos, sobretudo na Madeira”.

Tendo em conta seguimento personalizado de cada paciente, os especialistas trabalham com medicamentos manipulados, com o objectivo de potenciar a questão da individualização do tratamento. “Na nossa prática clínica, praticamente mais de 50% das receitas são de manipulados, ou seja, são medicamentos mandados fazer na farmácia com percentagens específicas para cada pessoa. Imagine que dois pacientes têm a mesma patologia. Isso não significa que os dois vão levar exactamente a mesma receita. Consoante cada caso, ‘jogamos’ com as percentagens dos componentes do medicamento e acabamos por fazer uma receita individualizada para aquele paciente”, exemplifica o dermatologista Tiago Esteves.

De acordo com a visão clínica destes médicos, é essencial que se olhe para a Dermatologia como um todo, sendo que a diferenciação da Dermatologia Regenerativa tem a ver com o olhar para o envelhecimento, não só a nível da estética, da parte exterior, mas também a partir de dentro. “A ideia é tentar ver o doente como um todo, individualizando sempre os tratamentos, de maneira a que possam ser mais regenerativos”, acresce a especialista em Dermatologia.

Rubina Alves e Tiago Esteves são médicos e especialistas em Dermatologia e Venerologia. Após 17 anos de formação, os profissionais de Saúde abriram a empresa Regederma – Dermatologia Regenerativa e Laserterapia, com o objectivo de combinar a ciência com a tecnologia, resultando, assim, numa Dermatologia personalizada e individualizada a cada paciente. “Na altura, quando começámos a pensar no nome que queríamos dar à empresa, acabámos por juntar duas palavras: regeneração e pele, que é a área exacta em que actuamos”, começa por explicar e médica Rubina Alves.

Com os anos de experiência e de formação contínua, Rubina e Tiago têm feito colaborações com universidades de outros países, como França e Espanha, sendo que o casal faz questão de sublinhar a importância da investigação, sobretudo na área da Medicina. “Agora, olho para a investigação de outra forma e quero continuar a elaborar artigos científicos porque também aprendi muito com eles e agora quero deixar a minha colaboração na investigação para que outros também possam ver”, diz Tiago, acrescentando que nas formações que tem dado fora do país também tem aprendido muito, através da troca de ideias com outros colegas.

Continuar e promover a evolução da Medicina não é possível apenas com a parte prática. “Tem de haver uma componente científica e investigacional porque também aprendemos muito com isso”, defendem os especialistas.

Esclarecer dúvidas

A presença da empresa nas redes sociais está a dar os primeiros passos, sendo que o objectivo é promover uma maior interacção com as pessoas que necessitem de esclarecer dúvidas sobre possíveis patologias.

Para isso, a par das redes sociais, foi também criado o blogue ‘https://regederma.com/’, que, apesar de ainda se apresentar numa fase prematura, já se encontra completamente funcional. Agora, através desta plataforma, os internautas podem tirar dúvidas com os especialistas, sempre com a garantia que as respostas/conselhos virão sempre da parte de um médico, neste caso, de Rubina ou de Tiago. “Neste blogue, queremos responder a todas as dúvidas e as pessoas podem confiar que terão uma resposta de um médico, com credibilidade”, algo que nem sempre se encontra na Internet.

Percurso académico

Após a conclusão da especialidade, os médicos estabeleceram a actividade em Barcelona, onde frequentaram o Mestrado em Medicina Anti-envelhecimento e Cirurgia Cosmética, pela Universidade Autónoma de Barcelona (Rubina) e o Mestrado em Laserterapia, pela Universidade Autónoma de Barcelona (Tiago).

Após o Mestrado, ambos tiraram o Doutoramento, que teve a duração de quatro anos, e que veio permitir a colaboração destes especialistas com outras universidades, através de protocolos estabelecidos a nível internacional.