Saúde ao domicílio já chegou à Calheta

Está em andamento o projecto de Saúde ao Domicilio, uma iniciativa que contempla a entrega de diverso material específico a pessoas com necessidades extremas de mobilidade ou acamadas nos concelhos da Ribeira Brava, Ponta do Sol e Calheta. A primeira ajuda foi entregue no município da Calheta por via de um protocolo estabelecido entre a autarquia e a Associação de Desenvolvimento da Ribeira Brava – ADBRAVA.

Ao DIÁRIO o presidente da edilidade calhetense não esconde a sua satisfação por reconhecer que a Câmara está a contribuir para um “aumento da qualidade de vida dos munícipes com dificuldades motoras” que, além de estarem limitados na sua condição física, não possuem rendimentos para adquirirem equipamento.

É precisamente por isso que Carlos Teles considera fundamental esta colaboração: “Este projecto é importante para uma faixa da nossa população porque não só ajudá-los-ão no seu dia-a-dia como permitirá avançar para outros que tenham dificuldades menos urgentes dos que agora serão beneficiados com estas ajudas técnicas”, disse, explicando que o critério de auxílio passa justamente por fazer atribuir, a “título de empréstimo”, andarilhos, camas articuladas ou cadeiras de rodas às pessoas cuja carência é bastante elevada.

O autarca social-democrata revela igualmente que a iniciativa pretende chegar a todos os munícipes de todas as oito freguesias, uma forma de não deixar ninguém de fora da localidade, frisando que as inscrições para poder beneficiar destas ajudas não estão fechadas. Aliás, é o próprio edil que adianta que a procura já supera as expectativas iniciais.

Esta semana serão entregues no concelho oito camas articuladas eléctricas a pessoas idosas acamadas em casa de cada família facilitando também a tarefa dos cuidadores que, nalgumas vezes, se queixam que o peso dos utentes dificulta a acção, sobretudo no acto da higiene dos utentes.

Ajuda faseada

De acordo com a presidente da direcção da ADBRAVA, “o projecto consiste no empréstimo gratuito de ajudas técnicas e inclui uma vertente de fisioterapia com o objectivo principal de promover a saúde, autonomia e independência dos beneficiários”.

“Esta é a primeira fase do projecto que continuará as entregas faseadamente consoante as necessidades que surgirão em cada concelho”, observou, vincando que o investimento total é superior a 152 mil euros, financiado a 80% pela ADRAMA, terminando em Julho de 2019.

Nivalda Gonçalves sublinhou ainda que esta parceria “resulta de uma experiência que começou em 2010 com o Projecto “Mobilidade e Acessibilidades” tendo ficado decidido “criar um projecto que abrangesse, para além do concelho da Ribeira Brava, os concelhos da Ponta do Sol e Calheta através de protocolos celebrados com os referidos municípios”.