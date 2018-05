Sarau de poesia em Machico

O Fórum Machico recebe, no próximo dia 11 de Maio, pelas 21 horas, a VI edição do sarau ‘Luar da Poesia 2018’. Este ano, o objectivo é homenagear a poetiza madeirense Irene Lucília Andrade, dando a conhecer a sua poesia inspirada na natureza da Madeira.

Segundo Amaro Santos, da organização do sarau e director do Grupo de Teatro de Machico, trata-se de um evento que “nasceu de uma experiência pedagógica em contexto de sala de aula”. “Os alunos em pequenos grupos, ao terem de criar um poema para uma canção e consequentemente dizê-la em voz alta para os restantes colegas, estes começavam por troçar, pelos sentimentos envolvidos”, explicou, justificando que eles, por hábito, “costumam gozar uns dos outros por tudo e por nada”.

Mas como depois tinham de passar pela mesma situação, expondo as suas ideias sentimentais, Amaro Santos referiu que “deixaram de fazer comentários humilhantes”. “Podemos interpretar que eles, de uma forma geral, não afloram os seus sentimentos, isto é, precisam de um outro olhar para o seu interior”, acrescentou, frisando que “se o meio familiar, escolar ou social der mais ênfase à abordagem desses valores”, essa interacção irá se reflectir na qualidade das relações humanas.

Algo que, no seu entender, é válido também para os adultos, pois é da opinião de que a poesia modifica o ser humano, a sua maneira de sentir e de entender o mundo. “Ela é, por um lado, um veículo privilegiado para desenvolver a empatia em cada um de nós, de partilhar sentimentos, fomentando uma outra humanidade, no sentido de contrariar as nossas vivências cada vez mais egoístas”, realçou e acrescentou: “Digamos que é educar o nosso interior para melhor compreender o nosso exterior. Por outro lado, a poesia procura incentivar o gosto pela literatura, na construção da arquitectura das palavras, na beleza das frases, no aperfeiçoamento da comunicação e no estímulo à criação literária”.

O organizador do sarau e director do Grupo de Teatro de Machico afirmou, por isso, que o objectivo é trazer esta temática para o debate social e envolver toda a sociedade, porque “a poesia é um excelente exercício de liberdade e um verdadeiro símbolo de criatividade do espírito humano”.

Este ano, o sarau ‘Luar da Poesia’, que também irá envolver música e dança, será constituído por quatro tópicos. São eles: Apresentação biográfica e bibliográfica da poetiza, por Isabel Gouveia; Declamações de poemas de Irene Lucília Andrade; Declamações de poemas de outros autores e Declamações de poemas originais.

A entrada para o evento de cariz cultural é livre.