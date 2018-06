Sara Ramos foi a grande ‘estrelinha’ do dia

Sara Ramos, do Externato São Francisco de Sales – Prazeres, foi a grande vencedora da sexta edição do Festival Estrelinhas, evento que envolveu as crianças do município da Calheta numa tarde de verdadeiros talentos.

Foi com o tema ‘O Caderno’, original de João Pereira e Telmo Rodrigues, que Sara conseguiu conquistar o público, deixando, assim, para segundo lugar Carlota Faria, com o tema ‘Livre para sonhar’, um original de Inês Nóbrega e Celso Gonçalves, da EB1PE de Ladeira e Lamaceiros. Já o terceiro lugar do pódio coube a Clara Silva, que cantou ‘O mundo da criança’ original de Carla Jardim e Almindo Fernandes, da EB1PE Calheta.

Refira-se que neste festival passaram solistas e respectivos acompanhantes das dez escolas do 1.º ciclo do concelho, salientando que seis dos temas interpretados eram originais. A abertura do festival foi feita por Verónica Pedra, vencedora da edição do ano passado.