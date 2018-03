Sara Madruga da Costa na Comissão do Orçamento

A deputada e cabeça-de-lista pelo PSD à Assembleia da República Sara Madruga da Costa passa a membro efectiva da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa.

Sara Madruga da Costa, que já era efectiva na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Liberdades e Garantias e também na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, passa agora também a acompanhar as matérias relativas ao Orçamento e Conta Geral do Estado, ou seja, é membro efectiva de três Comissões Parlamentares.

A Madeira assegura assim participação efectiva numa comissão muito importante para a Região, incumbindo-lhe a preparação e a apresentação das propostas de alteração do PSD-M ao Orçamento de Estado.

A 5.ª Comissão Parlamentar, designada por COFMA, é ainda responsável pelo controlo político das Grandes Opções do Plano e Programa Nacional de Reformas, pela Política Orçamental e de Finanças Públicas, Relações orçamentais e financeiras com a União Europeia, designadamente no que respeita à participação nas conferências relativas à Estabilidade e Coordenação e Governação Económica da EU, Função Accionista do Estado, Supervisão e Regulação das Actividades e Instituições Financeiras, Apreciação de relatórios do Tribunal de Contas, Reforma do Estado e Modernização Administrativa, Sistemas previdenciais e de pensões para efeitos de acompanhamento do impacto financeiro.

Sara Madruga da Costa é também a representante do PSD no grupo de trabalho sobre o Mercado Único Digital e a representante do partido na sub-comissão de ética, sendo uma das responsáveis pela análise do regimento e dos mandatos de todos os deputados da Assembleia da República. Pertence ainda ao grupo de trabalho que está a analisar o direito à vida vs eutanásia.

A deputada madeirense é também membro efectiva da Comissão Eventual para o Reforço da Transparência no Exercício de Funções Públicas.

Esta comissão parlamentar tem por objecto a recolha de contributos e a análise e sistematização de medidas jurídicas e políticas orientadas para o reforço da qualidade da Democracia, incidindo sobre a legislação aplicável aos titulares de cargos públicos (incluindo, entre outros, os titulares de órgãos de soberania, cargos políticos, dirigentes da Administração Pública, entidades administrativas independentes e gestores públicos), nomeadamente no que respeita ao regime de exercício de funções, às condições de exercício de mandato, ao controlo público de riqueza, ao regime de incompatibilidades e impedimentos, ao registo de interesses e prevenção de conflito de interesses e ao regime de responsabilidade.

A deputada madeirense foi também membro efectiva da Comissão de Inquérito Parlamentar à actuação do XXI Governo Constitucional no que se relaciona com a nomeação e a demissão do administrador António Domingues e vice-presidente da direcção do grupo parlamentar do PSD.

PS “anda a brincar às profissões”

Em visita ontem ao Porto Santo (foto ao lado), a deputada à Assembleia da República, Sara Madruga da Costa acusou o PS de “brincar às profissões e fazer de conta que governa, empurrando a resolução dos problemas dos porto-santenses para 2019”.

“Numa semana em que António Costa brincou aos sapadores florestais, fingindo limpar as florestas e Paulo Cafofo fingiu ser motorista, estranhamos que nenhum dirigente socialista tenha pretendido este fim-de-semana, fingir ser agente da PSP no Porto Santo, para perceber como é trabalhar numa das piores esquadras da PSP no País”, afirmou Sara Madruga da Costa numa nota de imprensa, acrescentando que o PS perdeu uma oportunidade este fim-de-semana, nas jornadas no Porto Santo, de resolver problemas da responsabilidade da república.

Entre estes, a deputada destacou: a nova esquadra da PSP, o tribunal do Porto Santo ou o atraso no concurso da linha aérea Madeira – Porto Santo. “Denunciamos também o atraso da República na conclusão do concurso da linha aérea para o Porto Santo e os prejuízos daí advenientes para os porto-santenses”, acrescentou.