São Roque tenta milagre com Sporting

Realiza-se esta noite, a partir das 20 horas, no Pavilhão do Clube Desportivo São Roque, a final do ‘play-off’ da I Divisão masculina de ténis de mesa, com a equipa do São Roque a receber o Sporting Clube de Portugal, no jogo da primeira mão.

Fruto do excelente segundo lugar obtido na fase regular, os sanroquinos defrontaram nas meias-finais do ‘play-off’ a equipa açoriana do GD Juncal, tendo “carimbado o passaporte” para a final após uma vitória por 2-1.

Assim, com todo o mérito, os comandados de António Jorge Fernandes, entram nesta final com a esperança de poder fazer uma boa prestação, mas conscientes que a equipa adversária apresenta outros argumentos, face ao investimento efectuado na presente época, mormente na contratação do internacional português João Monteiro.

Nuno Henriques, capitão da equipa madeirense menciona que “irá ser um jogo dificílimo para o São Roque, pois já é mais do que sabido que o Sporting tem uma super equipa, com atletas de renome mundial”.

“Têm uma equipa constituída pelos quatro melhores atletas do campeonato e só isso já explica tudo”, antevê o mesa-tenista, salientando que o São Roque quer aproveitar o momento.

“Não nos devemos focar muito no nosso adversário mas sim em realçar a fantástica época que temos vindo a fazer: fomos eliminados nas meias-finais da Taça de Portugal apenas pelo Sporting, ficamos em segundo lugar da fase regular, apenas atrás do Sporting e estamos apurados para a final do play-off. Melhor seria impossível. E isto tudo com uma equipa em que 80% do plantel é madeirense, algo inédito no ténis de mesa regional. Por isso, vamos encarar estes dois jogos como um prémio pela época fabulosa que estamos a fazer e desfrutar do momento”, registou.

Já o treinador do São Roque, António Jorge Fernandes, destaca “a excelente época que esta equipa fez, com atletas madeirenses, tendo um deles 19 anos e outro, Tiago Li, com 15 anos que ajudaram neste campeonato, que, de acordo com o meu ponto de vista, foi notável”.

Recorde-se que o segundo jogo, à melhor de três, desta final realiza-se sexta-feira em Alvalade.

Pela importância do jogo e por ter uma equipa bem madeirense, na noite de hoje, capitão e treinador do São Roque apelaram a quem gosta de ténis de mesa para assistir a um jogo entre as duas melhores equipas de Portugal em termos de ténis de mesa masculino.