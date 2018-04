São Roque garante final do play-off da I Divisão

No jogo da ‘negra’ da meia-final do play-off do Campeonato Nacional da I Divisão masculina em ténis de mesa o CD São Roque festejou o apuramento para a grande final da prova, ao vencer o Juncal por um ‘suado’ 3-2 e depois de no dia anterior os açorianos terem empatado a eliminatória com uma vitória clara por 0-3. Em mais de 180 minutos de ténis de mesa ao mais alto nível, a formação madeirense brilhou num encontro muito difícil, garantindo um lugar na ronda que irá ditar o novo campeão nacional. Os são roquinos estiveram em desvantagem no encontro por 0-1 e 1-2, mas conseguiram contrariar o trio açoriano, concluindo com uma brilhante vitória. Os atletas Tiago Li, Nuno Henriques e Zhao Tianming, motivados por uma moldura humana entusiasta, levaram o São Roque ao encontro decisivo do campeonato, e com o set da vitória a ser alcançado por Zhao Tianming, que venceu Mihai Sargu por uns suados 3-2. A primeira mão da Final está agendada para o dia 12 de Maio.

Relembre-se que a ADC da Ponta do Pargo visita amanhã, pelas 20 horas, o Sporting, num encontro referente à segunda mão da meia-final deste play-off. A formação madeirense foi derrotada, no jogo inaugural, por 0-3, na Ponta do Pargo.