São Roque fez suar o campeão Sporting

Foi com um pavilhão cheio de gente que o São Roque bateu-se com grande nível o campeão Sporting, naquele que foi o jogo da primeira mão da final do play-off do Campeonato Nacional da I Divisão em ténis de mesa masculina.

Os madeirenses viriam a perder por 1-3, mas estiveram por diversas vezes por cima, de um adversário que para além de ser detentor do título nacional atingiu as meias-finais da Liga dos Campeões esta temporada.

Os leões começaram mais fortes e venceram o jogo de pares com Aruna Akinade/Diogo Carvalho a vencerem Nuno Henriques/Zhao Tianming por 0-3.

Já no primeiro encontro de singulares o jovem Tiago Li esteve em grande nível diante do forte jogadores africano Aruna. O internacional venceu o primeiro set por 11-7, mas acabou por perder a partida por 1-3, mas sem antes protagonizar o último set por 10-12. No jogo seguinte os insulares entraram na corrida pela vitória final, com Zhao Tianming a bater João Monteiro num emocionante 3-2.

Contudo no último parcial Nuno Henriques tudo fez para adiar este jogo da primeira mão mas veio a perder diante de Diogo Carvalho, pelo parcial de 0-3.