São Roque e Toledos vencem Open da Madeira

As equipas do São Roque, em masculinos, e do misto São Roque/Toledos, em femininos, venceram as competições de equipas do 22.º Open Internacional da Madeira de ténis de mesa, que se está a disputar no Pavilhão Gimnodesportivo Bartolomeu Perestrelo, no Funchal.

Nos masculinos, o São Roque venceu na final a Ponta do Pargo por 3-0. O pódio ficava completo com as equipas derrotadas nas...