São Roque desespera pela conclusão das obras

Era para ser ‘meia-bola e força’ mas já passou um ano e os trabalhos para o prometido arranjo urbanístico na zona do Encontro, em São Roque, no Funchal continuam, uma situação que está a suscitar controvérsia na comunidade, sobretudo junto dos automobilistas que reclamam mais celeridade justamente por enfrentarem constrangimentos no trânsito devido ao afunilamento do tráfego. Não bastasse, os peões também reclamam mais segurança por considerarem que não estão salvaguardadas todas as medidas de prevenção rodoviária.

As obras que tentam garantir outra dignidade a uma das portas de entrada na freguesia fazem parte de um conjunto de promessas que ficaram por cumprir ao longo de vários anos. A empreitada inclui a construção de uma rotunda, uma zona de estacionamento em frente ao polidesportivo, uma doca com paragem de autocarro, passeios e zonas ajardinadas, porém alguns atrasos estão a atrasar o cumprimento do calendário normal da obra, sobretudo o mau tempo e a abertura de uma vala de saneamento básico.

Convém recordar que foi precisamente no Verão de 2016 que a antiga secretaria regional do Assuntos Parlamentares e Europeus, com a tutela das obras públicas, decidiu demolir a ‘padaria’ Xavier, como era conhecido aquele edifício, nessa altura levantou alguma polémica. Em poucos dias foram retirados os materiais mais valiosos e o prédio foi demolido depois de um longo processo de degradação e de dois incêndios.

Para o local ficou a promessa de um arranjo urbanístico a ser concretizado num espaço curto de tempo. A decisão, na altura justificada com questões de segurança, acabou por anular o perigo reconhecido por autoridades locais e particulares que por ali passam com frequência. Havia partes do edifício na iminência de ruir e por vezes surgiam na estrada alguns fragmentos de tijolo, pedra ou telha que assustavam sobretudo quem passava a pé.

Concluída no final do mês

Do gabinete do secretário regional do Equipamento e Infra-Estruturas sai a informação que a empreitada estará concluída no final deste mês. Justifica os atrasos da obra com condições climatéricas que motivaram demoras no avanço da obra. Refere que, dos 769.316 euros pelo qual foi adjudicada a obra, 68.285,88 euros são referentes a valores executados antes da obra ser suspensa, por alturas do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro, em 2012”. Acrescenta que foi retomada pelo actual Executivo, com custos na ordem dos 350 mil euros, estando a sua conclusão prevista para finais de maio.

Amílcar Gonçalves destaca a contribuição que esta obra terá para solucionar um dos maiores constrangimentos de tráfego nas zonas mais altas do Funchal lembrando que “a CMF aproveitou a realização da obra para também realizar uma sua empreitada, de regularização das redes de água e de esgotos naquele local”.

Paralelamente, o governante faz questão de lamentar o demorado período de obra, superior ao que estava previsto inicialmente. Houve alguns condicionalismos que acabaram por atrasar a empreitada, fazendo com que o seu prazo de execução tivesse sido ultrapassado em alguns meses, aliás faz questão de pedir desculpas pelos transtornos causados a todos os que por ali circulam e sobretudo aos que residem naquela zona.

“Mas, vão ver que valeu a pena. O trânsito vai ficar ali bem melhor, haverá mais estacionamentos e toda aquela área ficará muito mais agradável”, garante.

Amílcar Gonçalves acentua que a aposta que o Governo Regional está a fazer na melhoria das estradas da Região, tanto ao nível da construção de novos troços como da regularização e conservação de outros troços, sempre tendo em vista a melhoria da qualidade de vida dos madeirenses e dos porto-santenses”.