A festa do padel madeirense regressou na passada semana com a realização do Torneio São Martinho Activo, evento organizado pelo Ferraz Ténis Clube (FTC), Junta de Freguesia de São Martinho e Associação de Padel da Madeira, e que contou como prova ‘500’ da Federação Portuguesa da modalidade.

Nos courts dos Jardins Panorâmicos, 23 duplas (46 jogadores) disputaram os vários troféus...