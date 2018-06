São João em Santa Cruz é ‘forte’

Santa Cruz sabe festejar à maneira. Não acredita? Então constate que o município não faz por menos e apresenta este ano um vasto cartaz cultural na Costa Leste da ilha da Madeira, reunindo durante cinco dias, à beira-mar, diversos artistas musicais, exposições, literatura e animação de rua, não podendo faltar os ‘pratos’ fortes das Festas do Concelho, ‘servidos’ no sábado: as Marchas de São João e a ceia tradicional composta por maçarocas, atum, semilhas e feijão.

Não se esqueça também que nesse mesmo dia, a tradição ainda se cumpre em Santa Cruz e estão todos convidados a molhar os pés no mar, quando o relógio assinalar a meia-noite.

O 503.º aniversário de elevação a vila será então celebrado a partir desta quinta-feira, 21 de Junho, perdurando até domingo, dia 24, escrutinado à temática ‘Santa Faz’.

Em destaque estão as actuações musicais. A banda de rock 100% português, Dona Elvira, ‘inaugura’ o palco principal, na quinta-feira, sendo que no dia seguinte (sexta-feira) o grupo madeirense ‘Jamie & The Marx’ embala o público e antecede a actuação do artista iraniano Mazgani, radicado em Portugal desde a revolução ocorrida no seu país, em 1979.

No culminar das Marchas de São João haverá discoteca ao vivo fruto da já tradicional presença do Club Vespas neste certame. DJ Oxy e VJ Goldtrix prometem fazer ‘mexer’ até os mais tímidos.

Ainda no campo musical, os ‘Oquestrada’ encerram, no domingo à noite, o cartaz sonoro das Festas do Concelho com uma ‘pitada’ de música inspirada nas raízes portuguesas, depois do Encontro de Repentismo providenciado por Augusto Canário.

Caso tenhamos despertado a sua curiosidade, atente na programação delineada pela autarquia.