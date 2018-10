O Sporting Clube Santacruzense está de regresso ao andebol madeirense, depois de uma ausência de várias décadas.

Este regresso ficou marcado ontem com a celebração de um protocolo entre a Associação de Andebol da Madeira e clube com vista à dinamização e desenvolvimento da modalidade. O projecto será liderado por Duarte Lourenço Freitas, ex-atleta de andebol do clube, e figura conceituada...