“Deuses do Olímpico”. É com este tema que o Núcleo de Ginástica Acrobática da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz vai protagonizar um espectáculo de divulgação da modalidade junto da comunidade escolar e que serve igualmente para angariar receitar. O evento acontece amanhã, pelas 21 horas, no pavilhão gimnodesportivo de Santa Cruz com a presença de diversos grupos convidados juntando mais de 166 participantes incluindo artistas de outras áreas.

Uma ocasião para público ser brindado com alguns momentos musicais como poder contribuir no crescimento da modalidade. Para isso basta que participe na realização de alguns sorteios, já que aliado ao Sarau, estarão à venda ‘comes e bebes’ organizados pelos pais dos ginastas que integram o referido Núcleo de Ginástica Acrobática, com o propósito de angariar fundos e transformar esta noite de sábado numa verdadeira festa.

Segundo a organização este evento tem um carácter de grande importância na dinamização das actividades do grupo e no reconhecimento do trabalho desenvolvido, assim como proporcionar aos praticantes da modalidade uma experiência dinâmica e significativa, motivadora para novos anos de trabalho, uma iniciativa que passou a ser olhada como uma referência do género no município de Santa Cruz.

Estão confirmadas as presenças do Grupo de Ginástica Acrobática de Santa Cruz do Núcleo do Desporto Escolar, GPT do Clube Desportivo da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz (Ginástica para Todos), Mães dos atletas, WeDance, Unidade Especializada da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, Vencedora do festival de vozes, Prestige Dance, Conservatório de Dança da Madeira, Mini Sweetdancers, ginástica rítmica Clube Desportivo do Nacional e núcleo de Ginástica Acrobática da Escola Básica e Secundária da Calheta.