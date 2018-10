Santa Cruz produziu mais de 2 toneladas de cebolas

Humberto Vasconcelos esteve ontem reunido com vários agricultores da freguesia do Caniço. A ocasião serviu para abordar alguns pontos do programa de Governo e ouvir algumas preocupações, nomeadamente no que diz respeito à falta de investimento por parte da autarquia de Santa Cruz, que até ao momento não tem nenhum projecto candidatado ao PRODERAM, de acordo com o governante. Na...