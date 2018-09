O Município de Santa Cruz vai aprovar hoje, em reunião de Câmara, a elaboração do relatório de avaliação de execução do Plano Director Municipal, por um prazo de um ano e meio, que irá fundamentar o início do processo de revisão do PDM no concelho.

A autarquia presidida por Filipe Sousa, eleito pelo JPP, recorda que o PDM de Santa Cruz, em vigor desde 2004, deveria ter sido revisto...