Santa Cruz Faz festa com três nacionais

‘Santa Cruz Faz’. Este é o mote para as festas do concelho e é também o nome adoptado pelas festividades que se estendem entre os dias 21 e 25 de Junho e que têm como mote ‘Da Tradição à Contemporaneidade’. No cartaz estão talentos madeirenses e três projectos nacionais: Dona Elvira, Mazgani e Oquestrada. No sábado, dia 23, há as tradicionais marchas populares e ceia de São João.

As actividades decorrem nas praças D. João Abel de Freitas e Padre Patrocínio Alves, na Praceta Padre Gabriel Olavo Garcês e na Casa da Cultura de Santa Cruz, com bandas, concursos, grupos folclóricos, animação de rua, workshops e gastronomia. Há também lançamentos de livros, como ‘Actas do Congresso Santa Cruz 500 anos’, que será lançado no primeiro dia, pelas 19 horas.

O programa começa na quinta-feira com a cerimónia de abertura. O Teatro Bolo do Caco assegura teatro de rua com ‘Abaixo a Livralhada!’. A partir das 19h30 abre a Mostra das Freguesias, dedicada ao património local. Esta mostra será constante ao longo das festas, assim como uma Feira de Artesanato Contemporâneo que decorre todos os dias, com momentos de formação.

Neste primeiro dia destaque para a segunda edição das ‘Sinfonias Filarmónicas’, uma disputa salutar entre Banda Paroquial de São Lourenço, Banda Municipal de Santa Cruz e Banda Filarmónica do Caniço e Eiras, a partir das 20h30. Uma em cada palco, vão-se revezando, música após música com repertório contemporâneo num género de competição pela atenção e aplausos do público. Uma hora depoism é a vez dos grupos folclóricos. ‘Qu’a Gente Vamos Bailar’ junta o Grupo de Folclore da Casa do Povo de Santa Cruz, o Grupo de Folclore do Rochão e o Grupo de Folclore da Casa do Povo de Gaula, uma ode à tradição e à etnografia.

Ao final da tarde, um pôr-do-sol com o DJ Jorge Caré antecede outro momento musical: a estreia de Dona Elvira. O nome é feminino mas são cinco homens que levam este projecto de pop/rock de Sintra não a bom porto mas a vários portos. Paulo Lawson, (voz), Tiago Caldeira (guitarras e vozes), Francisco Durão (teclados e vozes), Fernando Elias (baixo) e António Oliveira (bateria).

A banda lançou o seu primeiro disco ‘Histórias e Segredos’ e promoveu-o em 2016. No ano passado regressaram aos palcos com o espectáculo ‘Confissões de um Moleiro’, onde dão palco a mais histórias contadas em português.

Na sexta-feira abre ao público a exposição ‘De Verum Natura’, de Sérgio Benedito, às 18 horas, uma hora depois do início do ‘sunset’ com o DJ Raffz. Às 19 horas realiza-se a final do concurso ‘A Voz! De Santa Cruz’, a anteceder a actuação de Jamie & The Marx. A actuação de Mazgani está prevista para as 23h30 e será seguida de discoteca ao ar livre com as Vespas.

O músico iraniano, que começou na música por volta dos 30 anos, foi apontado pela revista Les Inrockuptibles, destacou o Jornal Negócios, “como um dos 20 melhores novos artistas musicais da Europa”. Compositor, cantor e guitarrista, tem esgotado muitas salas por onde tem passado, incluindo a do Centro Cultural de Belém.

No sábado, o programa é popular, há marchas e ceia tradicional a partir das 21 horas nas ruas de Santa Cruz e na promenade. O resto da noite está por conta do Grupo Folclore da Casa do Povo de Santa Cruz, de Catarina Melim & Bailarinas e do DJ Ryan, com discoteca pela noite dentro.

Os destaques de domingo vão a animação de rua com os projectos Circo Cusco e Canecão a juntarem-se ao Bolo do Caco, e para ‘A Improvisar é ca Gente S´entende’, um espaço para o despique tradicional e para versões mais modernas de cantar d’improviso.

A partir das 21 horas tem início o concerto com a banda Orquestrada, formada por Marta Miranda, Marina Henriques, Jean Marc Pablo, Zeto Feijão, Donatello Brida e João Lima. O Le Monde distinguiu o projecto “como um dos melhores na área de World Pop”.

A sessão solene do Dia do Concelho é na segunda-feira pelas 16h30.