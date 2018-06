Santa Casa ‘sem misericórdia’ do ex-provedor

Por esmagadora maioria, a Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia de Machico (SCMM) aprovou a acção de prestação de contas a intentar contra o anterior Provedor. Ano e meio depois de ter sido ‘forçado’ a deixar a presidência da junta administrativa da SCMM, Luís Delgado vai ser agora chamado a justificar em tribunal o que fez (ou foi feito) com os 17 mil euros que ‘desapareceram sem deixar rasto’ quando ainda liderava a instituição de caridade. Como o ‘misterioso’ montante nunca chegou a ser justificado, a actual Mesa Administrativa da SCMM decidiu propor que se avançasse para a justiça, de modo a esclarecer o paradeiro dos 17 mil euros com destino incerto. Valor que aparece registado como empréstimo, mas sem qualquer tipo de justificação sobre a aplicação do mesmo.

Entre os quase 40 sócios desta irmandade que estiveram presentes nesta reunião ordinária, realizada no final de Maio, estava também o filho de Luís Delgado. Que não votou contra a acção de prestação de contas a intentar contra o progenitor, uma vez que não se registaram votos contra. Apenas algumas abstenções entre as mais de três dezenas de votos a favor.

Nesta Assembleia realizada no salão polivalente do Centro Intergeracional, outro dos assuntos em destaque na ordem de trabalhos foi a votação do Relatório e Contas do ano 2017 da SCMM. Documento aprovado com 37 votos a favor e 2 abstenções.

No primeiro ano sob a gestão da Provedora Nélia Martins o balanço foi “positivo”, tendo rendido um valor bruto superior a “91 mil euros”, refere, aludindo ao balanço da Conta da SCMM.

O ‘lucro’ só não é superior porque “contabilisticamente todos os valores que não estão devidamente justificados na Contabilidade devem ser aprovisionados. É uma boa prática de contabilidade”, refere a Provedora. Por isso foram aprovisionados não só os 17 mil euros do empréstimo ‘misterioso’ contraído ainda no tempo de Luís Delgado, mas também os cerca de 8 mil euros que entretanto desapareceu do ‘cofre’ desta instituição de solidariedade social. Este último caso ocorrido já com a actual gestão deu azo a um processo disciplinar que motivou o despendimento da funcionária suspeita do furto.

Como tudo o que não tinha correspondência, resolução ou estava irregular foi aprovisionado, o resultado efectivo na Conta de Gerência do ano económico de 2017 foi de 91 mil euros positivos”.